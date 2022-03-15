歐盟對俄新制裁：劍指能源、鋼鐵及軍工

俄羅斯/烏克蘭/歐盟新制裁

歐盟周二正式批准針對俄羅斯入侵烏克蘭的一連串新制裁措施，其中包括禁止對俄羅斯能源行業的投資，禁止奢侈品出口和禁止從俄羅斯進口鋼鐵產品。制裁公告今晚由歐盟官方公布，之後旋即生效。歐盟還在周二同意剝奪俄羅斯的“最惠國待遇”貿易地位，為對俄羅斯商品徵收懲罰性關稅或直接禁止進口打開了大門。

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就歐盟批准新一輪對俄羅斯的制裁，矛頭對準能源、鋼鐵及軍工行業，路透社今天報道稱，這些制裁措施還包括凍結更多支持俄羅斯國家的商業領袖的資產，其中包括切爾西足球俱樂部老闆阿布拉莫維奇(Roman Abramovich)；這些措施將於周二稍晚在歐盟官方公報公布，之後旋即生效。

歐盟執委會在周二的一份聲明中說，制裁措施包括“對整個俄羅斯能源產業新投資的深遠禁令”。據歐盟官員說，這項措施將打擊俄羅斯的石油巨頭俄羅斯國家石油公司(Rosneft，俄油)、俄羅斯石油管道運輸公司(Transneft)和俄羅斯天然氣工業石油公司(Gazprom Neft)，但歐盟成員國仍能從他們那裡購買石油和天然氣。

歐盟表示，還將全面禁止與一些和克里姆林宮軍工企業有關的俄羅斯國有企業進行交易。

該報道稱，歐盟周一就新的制裁措施達成了初步協議，在商定的最後期限前沒有人提出反對意見。

執委會表示，對俄羅斯鋼鐵進口的禁令估計會影響到價值33億歐元(36億美元)的產品。

歐盟公司也將不再被允許對俄羅斯出口任何價值超過300歐元的奢侈品，包括珠寶。歐盟消息人士說，價格超過50,000歐元的汽車出口也將被禁止。該方案還禁止歐盟信用評級機構對俄羅斯和俄羅斯公司進行評級，執委會稱這將進一步限制他們進入歐洲金融市場。

路透社報道稱，歐盟還在周二同意剝奪俄羅斯的“最惠國待遇”貿易地位，為對俄羅斯商品徵收懲罰性關稅或直接禁止進口打開了大門。