波蘭、捷克、斯洛文尼亞總理到訪基輔 波蘭總理：這場戰爭是殘酷暴君襲擊平民的結果

歐洲/烏克蘭/俄羅斯

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）、副總理卡欽斯基（Jarosław Kaczyński）、捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）和斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Janša）3月15日作為歐洲理事會的代表抵達烏克蘭首都基輔進行訪問。他們計畫與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky ）及總理什米加爾（Denys Chmyhal）舉行會談，以示對烏克蘭的堅定支持。

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波蘭總理莫拉維茨基當地時間周二晚上傳了與副總理、捷克和斯洛文尼亞總理抵達基輔，並在當地舉行會談的照片。莫拉維茨基通過社交媒體臉書表示：“這場戰爭是一個殘酷的暴君襲擊手無寸鐵的平民，轟炸烏克蘭的城市和醫院的結果！由於這場戰爭，世界失去了安全感，無辜的人正在死去，失去（了他們）所有的財產。我們必須儘快阻止發生在東方的悲劇。這就是為什麼我們與副總理雅羅斯瓦夫·卡欽斯基、總理彼得·菲亞拉和亞內茲·揚沙一起來到基輔。”

捷克總理菲亞拉在臉書上介紹稱，他們一行人在基輔逗留期間將會見烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky ）及總理什米加爾。菲亞拉當天稍早就此行的目的指出：“這次訪問是在與歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩協商後安排的。這次訪問的目的是確認整個歐盟對烏克蘭主權和獨立的明確支持。這次訪問的目的也是為了提出對烏克蘭和烏克蘭人的廣泛支持方案。國際社會已經從國際組織，即聯合國，了解到這次訪問。”

斯洛文尼亞總理揚沙在抵達基輔後亦指出：“烏克蘭的每一條道路都是歐洲的道路。很快，它也將成為一條歐盟的道路。在過去的兩年裡，我們一直在討論宏觀的歐洲價值問題。大部分是理論上的辯論。然後，突然間，我們意識到，這些基本的歐洲價值觀確實存在。它們受到了威脅。而歐洲人正在捍衛它們。用他們的生命，就在烏克蘭。”

揚沙說：“這是一個時刻，當我們在歐盟開始最終覺醒的時候。要進行改變，變得比以往更加團結。對烏克蘭的支持。因為他們的勇氣、團結和犧牲。此時此刻，說到我們的價值觀，在我們整個大陸上，沒有一個國家比烏克蘭更像歐洲。你們的戰鬥就是我們的戰鬥，我們將共同取得勝利。”

就三國總理對基輔的訪問，烏克蘭總理什米加爾通過臉書表示：“這是烏克蘭的真正朋友所展現出的勇氣! 討論對烏克蘭的支持和加強對俄羅斯侵略的制裁。”