澤連斯基向歐洲遠征軍聯合部隊喊話 幫助我們就是自救

烏克蘭/俄羅斯/歐洲

烏克蘭總統澤連斯基今天透過視訊告訴在倫敦參加會議的遠征軍聯合部隊領導人，歐洲若想要保護自身安全，就必須幫助烏克蘭抵禦俄羅斯，呼籲他們提供更多武器。

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據中央社今天報道稱，英國首相約翰遜（Boris Johnson）與組成遠征軍聯合部隊（Joint Expeditionary Force, JEF）的北歐和波羅的海國家領袖開會，聚焦歐洲國防與安全議題。

連連斯基（Volodymyr Zelenskiy）告訴在座領導人：“我們都是俄羅斯的目標，如果烏克蘭挺不下去，一切都會衝著歐洲來，因此我請求你們透過幫助我們，來幫助你們自己。”澤連斯基稱，“你們知道我們需要哪種武器…若沒有你們的支持，一切都會十分困難，因此我非常感謝，但我想說的是我們需要更多…我希望你們能夠擴大支援，你們會看到這也是在維護你們的安全保障。”

與此同時，烏克蘭總統府幕僚阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）今天說，烏克蘭戰事來到十字路口，可能在談判時與俄羅斯達成協議，也可能迎來俄國新一波攻勢。他表示：“我們正處於十字路口。倘若我們未於當前談判達成協議，俄國就會試圖發動第二波（攻擊），然後再開始下一輪談判。”