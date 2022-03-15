瑞媒：疑為中國犯罪團夥洗錢瑞士前銀行家遭求刑刑9年

瑞士/洗錢

瑞士隆奧銀行(Lombard Odier & Cie)的一名前經理人被指控參與了以華人高平為首的犯罪組織活動。這名瑞士人與另一名前銀行家和一名在瑞士潛居多年的比利時金融家一起，為犯罪團夥進行非法資金清洗。西班牙檢察院要求對上述人員處以每人5000萬歐元的罰款。審判才剛剛開始。

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據瑞士新聞報道稱，2012年，西班牙警方以“皇帝行動”(Operacion emperador)為代號，對境內中國黑社會組織進行了突擊搜查和逮捕。反腐敗檢察官辦公室懷疑華商高平是涉案國際犯罪網絡的頭目，而該網絡專門從事稅務欺詐和洗錢。高平於2013年4月被捕，在支付了40萬歐元的保釋金後，於2015年7月被取保候審、監視居住。

檢察官Jose Luis Calama在發布於2020年的起訴書中寫道，該犯罪網絡從中國大量進口貨物(每年一千個集裝箱)，並通過39家公司在西班牙分銷，這些公司運作甚不透明，對所銷售產品的數量和性質進行作假。

高平的辯護方表示，對高的各種指控“與他被調查的罪行並無關係”。同樣，主要被告的律師說，究竟哪些公司參與進這個所謂的犯罪網絡尚不清晰，“誰是所謂的傀儡法人也不明確”。西班牙《理性報》(La Razón)援引高平律師的話說：“沒有任何跡象表明，除了其合法註冊的幾家公司外，高平和任何其他公司有任何經濟關聯。”

據檢察官Calama稱，這些資金通過一種“提成”機制被轉移至國外。執行資金轉移的中介機構可以獲取相當於轉移資金2-3%的傭金。一位名字縮寫為G.M.*的比利時經理人據稱是這一系統的負責人(《哥譚市通訊》2020年9月就此進行過報道)。這位蟄居在瑞士沃州前阿爾卑斯山區一個度假勝地的退休者現在全心投入養馬愛好。

為了進行資金轉移，G.M.曾獲得日內瓦滙豐銀行一位特權人物N.R.*的協助，西班牙檢察院曾在2014年要求對N.R.進行監禁。後者也坐在本次審判的被告席上。

該報道稱，西班牙檢察官指控的第三人是瑞士隆奧銀行的一名前資產經理。本次審判涉及102名被告，其中包括高平和三名身處瑞士的中間人。比利時金融家G.M.將面臨12年的監禁和5千萬歐元的罰款。檢方要求對另兩名前銀行家判處9年監禁，並分別處以5千萬歐元罰款。