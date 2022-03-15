約翰遜敦促歐洲國家快快與俄羅斯能源脫鉤

俄羅斯/歐洲

英國首相鮑里斯-約翰遜在出發訪問沙特阿拉伯前不久，敦促西方國家儘快結束對俄羅斯能源的依賴。

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據法新社今天引述英國《每日電訊報》的一篇專欄文章，指約翰遜批評西方領導人在2014年吞併克里米亞後讓俄羅斯總統普京 "逍遙法外"，並更加依賴俄羅斯的天然氣和石油，約翰遜說，這是一個可怕的錯誤。

約翰遜批評歐洲國家對俄羅斯能源依賴有“癮”。當普京最終在烏克蘭發動殘酷戰爭時，普京知道世界將很難懲罰他。普京知道他成功製造了這種癮。

約翰遜說："世界不能再受到這種持續的訛詐。"約翰遜呼籲，現在就應結束這種癮頭。

美國和英國已經決定停止進口俄羅斯的天然氣和石油，而依賴性更強的歐盟正計畫在今年將其從莫斯科購買的天然氣減少三分之二。

約翰遜聲稱，普京的俄羅斯 "幾乎不生產任何其他東西"，而 "世界其他國家卻都想要購買俄羅斯能源"，約翰遜認為，"如果世界能夠結束對俄羅斯石油和天然氣的依賴，我們就可以切斷它的財源，摧毀它的戰略"。

約翰遜對沙特阿拉伯的訪問旨在為英國企業減少能源價格的波動。但此行受到了人權活動家的批評，特別是在星期六沙特阿拉伯處決了81名死囚之後。

法新社說，英國首相還計畫在未來幾周提出政府的能源安全戰略，重點是可再生能源，以及在北海鑽探碳氫化合物，這將有助於減少英國的能源依賴，並在2050年前實現其凈零排放目標。