衝進俄羅斯國家電視台直播室的反戰記者Maria Ovsianikova

烏克蘭/俄羅斯

3月14日，俄羅斯反戰抗議者Maria Ovsianikova衝進俄羅斯國家電視台第一頻道的演播室，打斷了主要新聞節目的播放。這名抗議者衝進演播室後，在主持人身後高舉抗議標語，譴責俄羅斯發動侵略烏克蘭的戰爭。這塊標語牌子上用英語和俄語寫着：“不要戰爭！停止戰爭！不要相信宣傳！這裡所播放的是在對你撒謊！這是俄羅斯發動的第9次戰爭。”

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這位據稱是兩個孩子的母親顯然是在深思熟慮之後才做出上述行動，她在行動前錄下了這段視頻，她在視頻中表示：“正在烏克蘭發生的是罪行 俄羅斯是入侵者，所有的責任都歸咎於普京一人，我父親是烏克蘭人母親是俄羅斯人，他們從不相互為敵，我的項鏈的意思是俄羅斯必須停止這場兄弟殘殺的戰爭！兄弟民族之間可以和平相處！不幸的是最近幾年來我本人就在俄羅斯第一頻道工作傳播克里姆林宮的謊言，對此我感到十分恥辱！我感到羞愧使謊言得以傳播 使俄羅斯人形如走獸，一切從2014年開始但我們卻始終保持沉默，當克里姆林宮毒殺納瓦爾尼時我們沒有站出來抗議，我們繼續對這個非人道的體制保持沉默，今後十代人的努力都無法洗刷這場兄弟殘殺戰所帶來的仇恨與恥辱 ！”