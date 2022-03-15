電視台直播間反戰抗議：瑪麗娜-奧夫西尼科娃付3萬盧布罰款獲釋

俄羅斯/瑪麗娜-奧夫西尼科娃直播間抗議

闖入親克里姆林宮的新聞節目譴責侵略烏克蘭的俄羅斯電視台記者瑪麗娜-奧夫西恩尼科娃在周二被指控非法抗議的審判中表示自己無罪。法庭在取消拘留10天的庭議後，宣判瑪麗娜-奧夫西尼科娃無罪，但對擅自闖入直播間行為需付30000盧布罰款，約合255歐元。

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據法新社報道，瑪麗娜-奧夫西尼科娃在法庭上辯護說，"我不承認自己有罪，" 她在法庭上強調她曾表示反對烏克蘭戰爭。她非常平靜地說："我仍然相信，俄羅斯正在犯下罪行（......），它是烏克蘭的侵略者。

身着深藍色長褲套裝的瑪麗娜-奧夫西尼科娃因違反俄羅斯嚴格的示威法律而面臨10天的拘留。她的一位律師要求撤銷該案，因為她的當事人在被拘留期間沒有律師保護。

不過，周二的庭審並不直接針對奧夫西安尼科娃在Pervy Kanal頻道的抗議行動，而是針對被告瑪麗娜-奧夫西尼科娃在互聯網上發布的譴責數萬名俄羅斯軍隊進入烏克蘭的視頻。

但瑪麗娜-奧夫西尼科娃沒有立即被指控犯有發布有關俄羅斯軍隊的 "虛假信息 "的罪行，該罪行最高可判處15年監禁。她的一位律師丹尼爾-伯曼（Daniil Berman）今天早些時候告訴法新社，他擔心這樣的刑事案件會針對他的客戶--一位有兩個未成年孩子的母親。

為Pervy Kanal頻道工作的瑪麗娜-奧夫西尼科娃在晚間新聞主播的背後舉起一個牌子，譴責俄羅斯關於其在烏克蘭的進攻的謊言宣傳。

路透社引述俄羅斯媒體消息說，瑪麗娜-奧夫西尼科娃被判處3萬盧布罰款，以對闖入播音間抗議承責。

法新社說，瑪麗娜-奧夫西尼科娃在被判罰3萬盧布後當庭被釋放。