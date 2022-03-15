馬克龍特向在俄羅斯“央視”反戰抗議的記者提供庇護權

俄羅斯/烏克蘭/法國

法國總統馬克龍周二今天宣布，法國準備向昨天晚上勇敢闖入俄羅斯國家電視台第一頻道直播間現場抗議烏克蘭戰爭的俄羅斯電視台記者提供 "領事保護"，提出該記者可以在法國大使館獲得庇護。馬克龍並呼籲莫斯科當局對她的處置情況給予 "全面報告"。馬克龍許諾將與普京下一次電話會談時提出這一領事庇護議題。

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馬克龍今天告訴記者："我們將採取措施，向你們的同行提供保護，無論是在大使館還是在其它庇護所。"馬克龍說，他將有 "機會在（他）與普京總統的下一次電話會談中直接提出這一解決方案"。

據愛麗舍宮解釋說，法國總統府希望在法國駐莫斯科大使館為她提供領事保護，但需要俄羅斯的同意。

法國綠黨總統候選人亞尼克-雅多早些時候在推特上呼籲 "法國駐莫斯科大使館歡迎瑪麗娜-奧夫西尼科娃，以便法國能夠給予她庇護"。雅多警告，瑪麗娜-奧夫西尼科娃或因抗議烏克蘭戰爭而面臨5至10年的監禁。

瑪麗娜-奧夫西尼科娃的律師Daniil Berman周二告訴法新社，這名婦女帶着批評烏克蘭軍事進攻的標語牌闖入新聞直播間抗議，根據一項新的法律，她可能會被監禁長達15年。律師不知道瑪麗娜-奧夫西尼科娃被關押在哪裡。瑪麗娜-奧夫西尼科娃抗議時被即刻逮捕。

瑪麗娜-奧夫西尼科娃今年40歲，她出生於烏克蘭敖德薩，周一晚上她突然出現在親克里姆林宮的聯邦頻道Pervy Kanal的俄羅斯最受關注的新聞節目現場。瑪麗娜-奧夫西尼科娃出現在主持人身後，舉着一個寫有 "反對戰爭 "的牌子。不要相信那些宣傳。他們在這裡撒謊"。

據法新社，在一個信息被嚴格控制的俄羅斯，尤其是在烏克蘭戰爭開始後，這是一個罕見的場景。

克里姆林宮發言人德米特里-佩斯科夫周二稱這次抗議是 "流氓行為"。"他說相關部門正在處理這一事件，他並說，她必須受到處理。

在抗議行為前所錄製的視頻中，瑪麗娜-奧夫西尼科娃解釋說，她的父親是烏克蘭人，母親是俄羅斯人，她再也無法忍受 "殭屍化 "俄羅斯人的 "謊言 "廣播。

法新社說，此後，瑪麗娜-奧夫西尼科娃的Facebook上收到了數萬條支持的信息。