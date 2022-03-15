美國總統拜登將訪問歐洲

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白宮發言人普薩基（Jen Psaki）15日發布聲明表示，美國總統拜登將出訪歐洲，參加24日在布魯塞爾舉行的北約特別峰會，討論應對俄羅斯侵略烏克蘭。

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普薩基表示，拜登也會參加歐洲理事會峰會，討論對烏克蘭議題，包含跨大西洋對俄羅斯施加經濟制裁、提供人道援助，以及應對隨衝突而來的挑戰等。

普薩基表示，這趟出訪意在強調美國對北約盟友的承諾堅定如鐵。

美聯社報導說，拜登也可能到訪歐洲其他城市。

在俄羅斯與烏克蘭衝突期間，美國副總統哈里斯、國務卿布林肯，和美國參謀長聯席會議主席米利等人都曾造訪歐洲，與盟國討論應對烏克蘭局勢。

另據《紐約時報》報道，俄烏爆發戰爭，已促使美國外交思維發生巨變，幅度之大為911恐怖攻擊事件以來之最，也讓全美充滿使命感，對盟國及敵國皆是如此。報道說，俄羅斯侵略烏克蘭，讓美、歐團結緊密的程度，為二戰以來僅見。

專家及官員表示，普京攻打烏克蘭，已變成一具稜鏡，透過它幾乎可以了解美國外交決策在可見的未來，要怎麼形塑。

戰爭也造出新而強大的誘因，美國得找到方法，試探能否讓中國國家主席習近平遠離俄羅斯總統普亭，但普亭面臨西方強大的制裁，可能須仰仗習近平來救命，外交及經濟兩命脈皆是如此。

但不少政府官員認為中國已不可為，寧願把中國與俄國一體同觀，認定兩國綁在一塊，只能寄望與亞、歐盟國加強政策，同時圍堵中俄。