布林肯：會有一個烏克蘭，一個獨立的烏克蘭，比普京存在的時間長很多

美國/烏克蘭/俄羅斯

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月15日在接受採訪時表示，雖熱難以預料未來，但他可以確信地說：“將會有一個烏克蘭，一個獨立的烏克蘭，比弗拉基米爾·普京存在的時間長很多。”

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布林肯周二接受了美國有限電視新聞網（CNN）主持人沃爾夫·布利策（Wolf Blitzer）的專訪。布利策在採訪中提問稱：“總統將出席下周在布魯塞爾舉行的所有北約領導人的這次真正非同尋常的會議。這純粹是北約力量的展示，北約的力量，還是他們將採取新的具體步驟來阻止俄羅斯的侵略？”

布林肯說：“這是我們一直以來所做工作的延續，即把盟友和夥伴聚集在一起，以非常具體的方式支持烏克蘭，並對俄羅斯施加最大的壓力，使其停止正在實施的侵略行為。因此，總統一直在與他的同行：來自整個歐洲、北約領導人、歐盟等等，以及世界各地的同行保持聯繫，但這是一個重要的機會，讓大家在同一個房間，在同一個地方繼續制定戰略；正如我所說，這個戰略已經對俄羅斯施加了令人難以置信的壓力，並對烏克蘭顯示了令人難以置信的支持。”

布利策問道：“我想北約的30位領導人都會到場出席。就在剛才，澤連斯基總統示意烏克蘭不會很快加入北約，他說，我現在引用他的話說：‘多年來，我們一直聽到據說北約成員的大門是開放的，但現在我們聽到我們不能進入，這是事實，必須承認’。這是澤連斯基總統的一段話。這是對普京的直接讓步嗎？”

布林肯說：“我不認為這是個讓步。我認為，首先，這是對現實的反映，即使在俄羅斯的這次侵略之前，烏克蘭明天也不會加入北約。正如我們所看到的，當普京說他們對烏克蘭的關注集中在它加入北約時，這就更有理由了；這是一個謊言。這是為了什麼，普京所展示的是為了什麼，是否認烏克蘭的獨立存在。但是，我們在支持烏克蘭方面所做的是提供非同尋常的安全援助，在我們發言時，這種援助仍在繼續，以確保烏克蘭有辦法保護自己。”

布利策說：“隨着誤判風險的增加，聯合國秘書長說，核衝突的前景現在，我現在引用他的話，‘在可能的範圍內’。演變成核戰爭的風險有多真實？”

布林肯說：“拜登總統一直非常清楚，有一件事是肯定的，那就是我們要避免與俄羅斯發生任何形式的衝突，當然也要避免任何使我們進入第三次世界大戰的事情。俄羅斯關於其核武器的一些鬆散言論是不負責任的表現，違背了我們所說的一切，包括俄羅斯多年來所說的，關於核戰爭是不可能獲勝的——這一點最近在拜登總統和普京今年夏天在日內瓦的會晤中得到重申。”

布林肯說：“所以我們非常、非常、非常仔細地觀察這個問題。有很多不好的、鬆散的談話和虛張聲勢。同時，我必須告訴你，我們對俄羅斯可能使用化學-武器，另一種大規模殺傷性武器有真正的擔憂。這是我們非常關注的事情。不幸的是，我們已經看到他們之前在敘利亞使用或默許其使用，敘利亞使用這些武器，自己使用它們，試圖暗殺其反對者，包括在英國。 所以這是我們非常關注的事情。”

布利策問道：“那麼，如果他們真的使用化學武器，美國和北約盟國會怎麼做？”

布林肯說：“我們已經非常清楚，包括與俄羅斯，與其他國家，不僅是我們，而且國際社會也會有非常嚴重的反應。我不打算在這裡詳細說明，但後果將是嚴重的。”

布利策說：“俄羅斯還以平民為目標；他們攻擊醫院、學校。為什麼白宮至今拒絕直接站出來說俄羅斯人現在正在做什麼，那是戰爭罪？”

布林肯說：“我們正在記錄我們所看到的一切。我們歡迎正在進行的努力，包括由非政府組織和機構進行的調查，以研究這個問題，把所有的東西放在一起，以確定俄羅斯從事的行為是否會構成戰爭罪。我們正在研究是否存在對平民的蓄意攻擊。當然有非常可信的報告和證據，但我們正在做的是把它放在一起，把它記錄下來，適當的機構將作出這一判斷。”

布利策說：“美國認為，中國已表明對向俄羅斯提供軍事支持持某種開放態度。國務卿先生，在中國權衡它究竟會向普京提供多少支持的時候，你對中國有什麼信息？”

布林肯說：“沃爾夫，有兩件事。首先，中國在言辭上支持，或者至少是沒有明確地譴責俄羅斯的所作所為。這違背了中國宣稱支持的一切，包括《聯合國憲章》的基本原則，包括尊重國家主權的基本原則。因此，中國沒有譴責俄羅斯的所作所為，這一事實本身就很說明問題。它不僅在俄羅斯或烏克蘭說明了問題；它在歐洲和世界其他地方也說明了問題。”

布林肯說：“第二，我們對中國向俄羅斯提供物質支持或破壞我們與世界各國實施的制裁的前景感到擔憂，這一點我們已經直接與中國溝通，包括就在這在過去24小時內，國家安全顧問傑克·沙利文與他的中國同行楊潔篪會面。”

布利策說：“因此，如果中方真的向俄羅斯人提供軍事支持，美國會怎麼做？”

布林肯說：“再說一遍，我們不談具體的做法，我們已經非常清楚地表明，這不是我們會坐視不管的事情。”

布利策說：“如你所知，普京正在進行真正離譜的、非常、非常令人反感的宣稱，他正在將烏克蘭去納粹化。你和我都有家人在大屠殺中倖存，澤連斯基總統也是如此。你認為美國現在回頭看這個時候，會不會希望西方做更多的事情來阻止普京？”

布林肯說：“沃爾夫，很難對未來進行預測。不過，我可以告訴你幾件事，我對它們懷有信心。首先，將會有一個烏克蘭，一個獨立的烏克蘭，比弗拉基米爾·普京存在的時間長很多。無論怎樣，烏克蘭都會存在，而在某些時候，普京不會存在。真正的問題是，在此期間，俄羅斯的侵略造成了多少死亡和破壞，而這正是我們正在儘可能地努力限制、阻止、結束俄羅斯正在進行的這場選擇下的戰爭。”

布林肯說：“而我們正在通過我們每天向烏克蘭提供的支持來做到這一點。 我們正在通過我們每天對俄羅斯施加的壓力來做到這一點。我希望我們能儘早結束這一切，以便這種死亡和破壞不會繼續。但我可以告訴你這最終會如何結束。它將以一個獨立的烏克蘭結束，在某些時候，它將在沒有弗拉基米爾·普京的情況下結束。”

布利策問道：“那麼你現在給普京的信息是什麼？”

布林肯說：“給普京的信息是：結束這場戰爭；停止你正在進行的這場戰爭；結束無理、無端的侵略。在過去的數月中，我們一直在考慮給普京總統提供適當的出口匝道，以便在侵略開始之前結束這場戰爭，自從侵略開始以來。不幸的是，每一次他都踩下了油門。現在是停止油門的時候了。 現在是停止戰爭、停止殺戮、停止破壞的時候了：這就是信息。”

布利策說：“可悲的是，他至少到目前為止沒有表現出這種跡象。但我們會希望並祈禱。布林肯國務卿，非常感謝你加入我們。”

布林肯說：“謝謝，沃爾夫。 很高興能和你在一起。”