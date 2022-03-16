拜登簽署136億美元涉烏援助法案，將宣布追加8億美元對烏軍事援助

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美國總統拜登（Joe Biden）3月15日簽署了價值1.5萬億美元的《2022年綜合撥款法》法案，其中包括136億美元對烏克蘭和東歐盟國的軍事、人道主義和經濟援助。據悉，拜登還即將宣布再追加對烏克蘭8億美元的軍事援助，算上白宮於上周末宣布的2億美元的軍事援助，使不到一周的時間內美國新宣布的對烏軍事援助達到10億美元。

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對烏克蘭提供緊急軍事、人道主義和經濟援助的提案在上周經美國國會兩院快速審議後得到通過。兩黨領袖最終將這一數字提高到136億美元，是白宮最初64億美元要求的兩倍多。據了解，在這136億美元的一攬子援助計畫中，大約一半將用於人道主義和經濟援助，另一半用於包括對烏克蘭和美國的東歐盟友及夥伴，如波蘭、羅馬尼亞、保加利亞等國的軍事援助。

拜登在當天的法案簽字儀式上表示：“這項法案還包括歷史性的資金——136億美元，以應對俄羅斯對烏克蘭的入侵和對周邊國家的影響。”他說：“普京對烏克蘭的侵略使全美國人民團結起來，使我們國會的兩黨團結起來，並使熱愛自由的世界團結起來。而也是我們現在正在做的一個具有緊迫性和決心的行動，你們為我提供了的能力。”

拜登說：“我要感謝國會領導層如此迅速地工作，以確保我們有我們需要的資源：經濟、人道主義和安全（援助），以繼續我們對這場危機的有力回應。僅在過去一年，我們已經承諾向烏克蘭人民提供超過1.2億美元的安全援助。 而我知道你們所有人都知道：這是在向唱詩班說教（大家都對此非常了解）。”

拜登說：“但我們一直在向烏克蘭部隊直接提供反裝甲，幹掉坦克；防空能力。而且我們也在促進我們的盟國夥伴向烏克蘭運送大量安全援助。有了這些新的安全資金和本法案中的縮減授權，我們正在緊急行動以進一步增加對勇敢的烏克蘭人民的支持，因為他們正在保衛他們的國家。關於這個問題，我明天會有更多的發言，關於我們在烏克蘭所做的具體工作。”

拜登說：“我們也將更有能力為烏克蘭人民迅速增長的人道主義需求提供服務。這場戰爭已經使近300萬烏克蘭人成為難民，而且人數每天都在增加。 而這是在烏克蘭境內1200萬需要人道主義援助的人之外的情況。美國正在與我們在歐洲和歐洲以外的夥伴一起幫助領導全球人道主義反應。”

拜登說：“就在過去幾周，我們向烏克蘭和鄰國的人民提供了近2.93億美元的人道主義援助。我們的專家正在波蘭和鄰國（副總統剛剛從那裡回來）進行實地考察，對迅速演變的危機進行實時評估，將急需的人道主義物資送到現在需要的人手中。”他提及：“我們正在將緊急救援物資空運到該地區的集結地：高熱毯、水處理設備等物資，以便將它們運入烏克蘭。”

拜登談到：“這項法案還為烏克蘭和受這場戰爭影響的烏克蘭鄰國提供必要的經濟支持，如貸款擔保、直接財政支持，包括解決能源和網絡安全等需求。”

另據《華爾街日報》報導，拜登預計最早將於周三宣布向烏克蘭政府提供總額超過10億美元的新軍事援助，因為烏克蘭總統澤連斯基預計將向美國國會提出請求，要求提供更多援助以保衛他的國家免受俄羅斯的入侵。

報導指，預計這10.1億美元的新軍事援助將包括更多美國稱烏軍最需要的同類軍事裝備：反裝甲和防空系統，包括“標槍”和“毒刺”等便攜式防空系統。這些錢將來自拜登周二簽署的《2022年綜合撥款法》中分配給烏克蘭的大約136億美元。拜登先生將宣布的一攬子計畫包括周末發送的2億多美元的支持，以及另外約8億美元的新資金，總金額超過10億美元。

據美國官員說，雖然白宮正在考慮向歐洲派遣更多部隊，以增加自俄烏危機開始以來赴歐的大約15000名美軍，但預計拜登現在不會部署更多的部隊到歐洲。美國國會兩黨的參議員和眾議員都呼籲拜登政府向烏克蘭提供儘可能多的軍事支持，在預定周三進行的對國會的視頻演講中，烏總統澤連斯基將呼籲美方進一步提供這種支持。

報導指，美國仍在向烏克蘭發送最近的一批支持軍事援助，約3.5億美元的武器。美國國防部官員指出，自2014年以來，在俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭之前，美國已經向烏克蘭提供了25億美元的軍事援助。