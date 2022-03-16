澤倫斯基放棄烏克蘭加入北約 俄烏恢復談判

烏克蘭/歐洲

烏克蘭總統澤倫斯基周二做出讓步聲稱烏克蘭放棄加入北約，俄烏兩國之間的談判今天將重新啟動，與此同時，北約防長會議周三在布魯塞爾舉行。

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3月15日到訪基輔的歐洲三國，捷克，波蘭與斯洛文尼亞三國總理在訪問期間提議北約設立維和部隊，布魯塞爾強調三國政府首腦此次出訪並沒有受到歐盟的正式派遣。

烏克蘭總統澤倫斯基周二在與美國與英國的軍事首腦舉行視頻對話時承認烏克蘭不可能加入北約。在澤倫斯基做出放棄北約成員資格的重大讓步後，旨在制止流血事件的俄羅斯-烏克蘭談判今天將恢復舉行。自本周一啟動的第四輪停火談判進展艱難，基輔方面始終堅持立即停火以及俄羅斯撤兵。 不過，根據克里姆林宮周二與歐洲理事會主席米歇爾會晤後發表的聲明，這一姿態對俄羅斯總統普京來說似乎還不夠。普京 "強調基輔沒有表現出對尋找雙方都能接受的解決方案的嚴肅承諾"。

普京發動入侵烏克蘭戰爭的部分理由是擔心這個前蘇聯共和國會加入北約軍事聯盟，他認為這是對俄羅斯的生存威脅。

烏克蘭方面則表示，雙方的談判將繼續進行，並且已經取得進展，並且存在達成協議的可能性。根據他們所獲得的信息，談判方的立場更加現實。不過，要獲得有利於烏克蘭利益的談判結果還需要時間。此外，今天土耳其外長也將抵達莫斯科。土耳其作為北約成員國拒絕支持西方制裁俄羅斯的政策，土耳其加強對俄烏兩國的外交斡旋，土耳其外長今天訪問莫斯科之後，將於明天周四到訪基輔。

北約國家防長會議3月16日在布魯塞爾舉行，會議或將做出決定，向東歐地區烏克蘭邊界增派軍隊。