澤連斯基與中東歐三國總理會談：有這樣的朋友和夥伴，我們將能贏得勝利

烏克蘭/歐洲/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基3月15日晚與到訪基輔的波蘭總理莫拉維茨基、副總理卡欽斯基、捷克總理菲亞拉和斯洛文尼亞總理揚沙舉行了會談，並接受了媒體採訪。上述三國政府首腦還與烏克蘭總理什米加爾舉行了聯合記者會。

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波蘭、捷克和斯洛文尼亞三國總理周二代表歐洲理事會對基輔展開訪問，以示在俄羅斯入侵該國之際，對烏克蘭的堅定支持。據烏克蘭總統府會後發表的聲明介紹，澤連斯基感謝三國政府首腦對烏克蘭的支持，以及他們對基輔的親自訪問。

澤連斯基在會後向媒體表示：“在許多大使因俄羅斯聯邦的全面入侵而離開烏克蘭的時候，這些政要，他們美麗的獨立歐洲國家的領導人，什麼都不怕，更關心我們的命運，他們在這裡支持我們。這是一個偉大的勇敢、正確和友好的步驟。而且我相信，有這樣的朋友，有這樣的國家，有這樣的鄰居和夥伴，我們將真正能夠贏得勝利。”

澤連斯基介紹稱，他們當天會談的重點是對烏克蘭的安全保障，加強對入侵者俄羅斯的制裁，以及探討了烏克蘭加入歐盟的前景。澤連斯基與三國政府領導人還談到了烏克蘭戰後重建的計畫。他強調，在這種情況下，為補充烏克蘭政府已經建立的相關重建基金而提供的國際援助非常重要。

澤連斯基提出：“我們確信，我們所討論的一切將為我們的國家、我們的安全和我們的未來達到積極的目標。”與會的烏克蘭總理什米加爾還與三國總理舉行了聯合記者會。

什米加爾通過臉書表示：“這次（三國總理的）訪問是真正的朋友的行為，也是對烏克蘭和烏克蘭人民毫無疑問的支持的證明。”

什米加爾補充說：“（我們探討了）加強對侵略國的制裁，包括承認俄羅斯支持恐怖主義、關閉港口和禁運俄羅斯資源；烏克蘭的國際援助和重建計畫。 我們正在努力確保將俄羅斯的資金支付給烏克蘭，以恢復殘害侵略者的一切；支持烏克蘭的歐洲一體化願望。”他表示：“感謝合作夥伴對我們的支持！”

波蘭總理莫拉維茨基強調：“歐洲必須明白，如果它失去了烏克蘭，它將翻天覆地。它將不再是歐洲。相反，它將是一個被打敗的、被羞辱的和可悲的自我版本。我想要一個強大而堅定的歐洲。”

莫拉維茨基在會後呼籲歐盟“非常迅速地”給予烏克蘭候選國地位。他說：“我們在這裡欽佩你們對這樣一個殘酷的侵略者的鬥爭。這種入侵必須停止”。他補充說：“那些被普京殺害的人，他們永遠不能被遺忘。他們沒有被遺忘。”

莫拉維茨基還強調，波蘭將努力幫助烏克蘭組織其防禦。“我們永遠不會讓你們孤單。我們將與你們在一起。因為我們知道你們不僅是在為你們的家園、自由、安全而戰，也是在為我們的安全而戰，”他說。

值得一提的是，在與澤連斯基舉行的聯合記者會上，波蘭副總理卡欽斯基向媒體提出，應該派遣一個國際維和特派團在烏克蘭開展行動。他解釋說：“我認為，有必要建立一個和平特派團——北約，可能是一些更廣泛的國際結構，但是一個能夠自衛的特派團，它將在烏克蘭領土上運作。”

此外，捷克總理菲亞拉指出：“我很高興與其他領導人一起在基輔表明我們對烏克蘭和其人民的支持。我們敬佩你們勇敢的戰鬥。你們在為自己的生命、國家和自由而戰。我們知道，你們也在為我們的生命而戰。你們並不孤單，我們各國都站在你們身邊。”

菲亞拉說，與澤連斯基進行當面討論是“非常特別的事情”。他重申：“我們訪問的主要目標和我們任務的主要信息是對我們的烏克蘭朋友說，他們並不孤單，歐洲與你們站在一起。”

菲亞拉說，他想向烏克蘭人保證，我們正在“接待你們的妻子和孩子”，並在捷克為他們提供庇護。據菲亞拉說，捷克現在已經接收了25萬名烏克蘭難民，他說捷克將“繼續提供更多的援助和支持”。

在周二與澤連斯基會面之前，斯洛文尼亞總理揚沙向烏克蘭發出了一個信息。他在推特上發帖稱：“感謝你們不僅捍衛了你們的祖國和歐洲這個領土，而且捍衛了歐洲價值觀的核心和我們的生活方式。你們的戰鬥就是我們的戰鬥，我們將共同取得勝利。”