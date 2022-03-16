烏方指俄軍陣亡第四名少將 美官員：自入侵以來，俄軍已發射逾950枚導彈

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據烏克蘭內政部顧問格拉先科（Anton Gerashchenko）介紹，參與入侵烏克蘭的俄軍少將奧列格·米迪亞耶夫（Oleg Mityaev）周二在攻打港口城市馬里烏波爾時陣亡。格拉先科在電報（Telegram）上發布了一張他所說的俄軍死亡軍官的照片。

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烏克蘭總統澤連斯基在周二晚間的講話中報告了又一名俄羅斯將軍陣亡的消息，但沒有說出他的名字。

據格拉先科介紹，46歲的米迪亞耶夫生前指揮俄軍第150摩托化步兵師，曾在敘利亞作戰。到目前為止，俄羅斯方面暫未確認死亡的消息。

一位西方國家的國防官員此前曾向美國有限電視新聞網（CNN）指出，在整個敘利亞衝突期間，只有三名俄羅斯將級軍官陣亡，並估計俄軍此時在烏克蘭戰場上總共會保持20名將軍。

值得一提的是，來自美國衛星公司“星球實驗室”（Planet Labs）的新衛星圖像顯示，烏克蘭軍方周二在赫爾松國際機場摧毀了多架俄羅斯軍用直升機。在衛星圖像中可以看到一大股黑色的煙霧從機場升起，一些直升機着火。

這是烏克蘭軍方在戰爭期間對俄羅斯直升機進行的已知最具破壞性的打擊，在機場看到至少有三架俄羅斯直升機起火，或被摧毀。在機場附近看到的軍用車輛也被擊中。

此外，據一位美國高級國防官員周二向媒體透露，自入侵烏克蘭開始以來，俄羅斯軍隊現在已經發射了950多枚導彈。該官員補充說，俄羅斯部隊和烏克蘭部隊都有大約90%的戰鬥力“可供他們使用”。

該官員說，美國“繼續評估俄羅斯地面部隊在實現其目標方面取得的進展有限，甚至沒有進展”，並指出俄羅斯部隊沒有向首都基輔靠近。該官員說，美國估計俄羅斯部隊“仍然在基輔西北部約15-20公里和東部約20-30公里的範圍內”。

在過去24小時內，來自美國和其他國家的安全援助“繼續”抵達烏克蘭。這位官員補充說，過去24小時內抵達的貨物“確實包括武器”。

據了解，這些評論是美方官員在美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）從華盛頓飛往布魯塞爾的飛機上向記者發表的。奧斯汀將在周三出席北約國防部長特別會議。

據英國國防部周二晚發布的最新情報彙總顯示：“俄羅斯正越來越多地尋求產生更多的部隊來支持和替代其在烏克蘭的人員損失。由於這些損失，面對烏克蘭的持續抵抗，俄羅斯可能正在努力開展進攻行動。”

英國國防部稱：“持續的人員損失也將使俄羅斯難以確保被佔領的領土。俄羅斯正在重新部署其東部軍區、太平洋艦隊和亞美尼亞等地的部隊。它還越來越多地尋求利用非正規來源，如私營軍事公司、敘利亞和其他僱傭軍。”

英國國防部稱：“俄羅斯可能會試圖利用這些部隊來守住被佔領的領土，並騰出戰鬥力來恢復停滯不前的進攻行動。”