《焦點》周刊：朔爾茨告別默克爾的軍備政策

俄羅斯侵烏戰爭

據德國電視一台報道，德國總理朔爾茨和土耳其總統埃爾多安在安卡拉就烏克蘭戰爭進行了會談。兩國領導人共同呼籲普京立即結束戰爭。朔爾茨在聯合新聞發布會上表示：“隨着每一天，每一枚炸彈，俄羅斯離國際社會越來越遠。”朔爾茨讚揚土耳其在俄羅斯和烏克蘭之間進行調解的努力。安卡拉決定封鎖博斯普魯斯海峽的軍艦通道也是一個重要貢獻。朔爾茨和埃爾多安一致認為，必須繼續外交努力。

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就德國政府在烏克蘭戰爭期間購買美國F-35隱形戰機的決定，德國《焦點》周刊認為是正確的。德國總理奧拉夫·朔爾茨（Olaf Scholz）同時在幾個方面發出了重要信號：一：我們買最好最尖端的戰機，而且我們買得很快。人們只能希望，接下來還會有更多這樣的政策決定。因為德國受到戰爭的威脅，但卻只能有條件地進行自衛。二：朔爾茨依此向挑釁者普京發出了警告。三：朔爾茨明顯告別了前任默克爾的軍備政策。《焦點》周刊說，在默克爾執政期間，德國聯邦國防軍經歷了最糟糕的年月。

德國多份媒體報道了德國社民黨前總理施羅德前往俄國試圖就俄烏戰爭進行調解的努力。施羅德經伊斯坦布爾前往俄國，於3月9日到12日在俄國逗留。《法蘭克福評論報》報道說，施羅德於3月10日會晤了他的老朋友，俄國總統普京。雖然兩人會談的內容尚未公布，但俄國專家對施羅德的訪問抱有很大期待。施羅德見到了身在城堡中的普京，可能向他展示了外面正在發生的事情。普京更願意與老朋友施羅德進行面對面的交談，而不是和德國現任總理朔爾茨以及法國總統馬克龍進行面談。這顯示，施羅德明顯走在朔爾茨和馬克龍的前頭。社民黨則不看好施羅德的調解旅行，認為施羅德訪俄“對政治決策沒有重要意義。”

就美國發布的俄國已向中國尋求軍事援助的消息，德國電視一台和N-TV電視台報道說，中國否認了這一消息，並指控美國散布虛假消息。雖然中國沒有譴責俄國入侵烏克蘭，但也沒有肯定入侵行為。中國強調要尊重所有國家的自主權，其中也包括烏克蘭的國家主權。多個國家的政要曾呼籲中國對俄國施加影響，以結束戰爭。但一些觀察家現在認為，中國對俄國的影響力並不大。再者，中國領導層被視為是親俄派，不適合在俄烏戰爭中進行調解。