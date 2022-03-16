美國再制裁盧卡申科夫婦等個人及實體 加拿大對15名俄官員實施制裁

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美國財政部3月15日宣布，依照《馬格尼茨基法》制裁四名俄羅斯個人和一個實體。美國財政部當天還對白俄羅斯領導人盧卡申科及其妻子實施制裁。美國國務院另發表聲明稱，將對盧卡申科及其妻子和子女等11人實施簽證限制，他們將不得進入美國。加拿大政府周二同樣公布了最新的對俄制裁措施，15名被指協助俄總統普京入侵烏克蘭的俄羅斯官員受到制裁。

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美國財政部周二發表的聲明稱：“美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）根據《2012年謝爾蓋·馬格尼茨基法治責任法案》（俄羅斯馬格尼茨基法案）指定了四名個人和一個實體。這些受‘俄羅斯馬格尼茨基法案’的目標參與了隱瞞著名的俄羅斯吹哨人謝爾蓋·馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）的死亡事件，或與嚴重侵犯俄羅斯人權捍衛者奧尤布·提蒂耶夫（Oyub Titiev）的人權有關。”

美國財政部海外資產控制辦公室主任加基（Andrea Gacki）通過聲明表示：“今天的指認表明，美國將繼續對那些從事腐敗或與嚴重侵犯人權有關的人施加具體和重大的後果，我們譴責俄羅斯對烏克蘭人道主義走廊的攻擊，並呼籲俄羅斯停止其對烏克蘭的無端和野蠻的戰爭。”

此番受制裁的包括莫斯科地區法院的一名法官穆什尼科娃（Natalia Mushnikova），她被指與馬格尼茨基遭逮捕、虐待、並在獄中遇害有關。同樣受到制裁的還包括與參與迫害車臣人權活動家提蒂耶夫相關的三名俄內政部及司法官員，及俄內政部的一個機關。

此外，白俄羅斯盧卡申科的兒子德米特里（Dzmitry）和維克多（Viktar Lukashenka）分別在2021年12月2日和2006年6月16日被美國政府制裁。美國財政部周二還宣布，對盧卡申科及其妻子哈琳娜（Halina）實施制裁。根據規定，受制裁對象在美國境內的資產將被凍結，美國公民不得與其進行交易。

拜登政府還針對11名俄羅斯高級軍事領導人，其中一些人參與鎮壓烏克蘭被佔領地區的俄羅斯抗議者和異議人士實施新的制裁。

美國國務院在其聲明中表示：“美國在盟國和合作夥伴的支持下，正在採取行動，促進對俄羅斯和白俄羅斯政府在其境內外侵犯人權行為的問責。在此過程中，我們再次譴責普京總統對烏克蘭發動的有預謀的、無理的和無端的戰爭，以及盧卡申科政權對俄羅斯聯邦入侵的支持和協助。”

這11名俄軍高級指揮官中包括俄聯邦國家近衛軍總司令佐洛托夫(Viktor Zolotov)等人，受制裁人員的家庭成員也將沒有資格獲得赴美簽證。

渥太華方面，加拿大外交部長若利（Mélanie Joly）周二宣布，“對促成和支持普京總統選擇入侵一個和平和主權國家的15名俄羅斯官員實施限制。 ”加拿大外交部指出：“作為加拿大對俄羅斯領導人越來越多的制裁清單的一部分，這些新措施將對普京總統施加額外的壓力，以扭轉局勢。他選擇進一步入侵，侵犯了烏克蘭的主權、領土完整和獨立。與我們在國際社會的合作夥伴所採取的措施相一致，今天採取的行動表明了全球承諾對俄羅斯領導人實施全面的經濟措施，以削弱其發動戰爭的能力。”

若利表示：“加拿大不會放鬆對烏克蘭及其人民的支持。普京總統做出了繼續其非法和無理入侵的選擇，他也可以做出選擇，通過立即結束毫無意義的暴力並撤出其部隊來結束入侵。如果俄羅斯領導人不能改變方向，加拿大將毫不猶豫地採取進一步行動。”

據了解，自俄羅斯在2014年吞併克里米亞以來，加拿大已經制裁了900多個相關個人和實體。 自2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，加拿大已經制裁了來自俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的近500名個人和實體。