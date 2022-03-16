英官員：中國決不能支持對烏入侵 澳財長：希望並相信中國不會對俄提供武器

國際/烏克蘭/中國

英國政府負責歐洲和北美事務的外交國務大臣克萊弗利(James Cleverly)3月15日在接受採訪時表示：“我們繼續呼籲中國乃至所有國家停止對俄羅斯的任何支持。”此外，澳大利亞財政部長伯明翰（Simon Birmingham）周二在受訪時表示，澳洲將跟隨美國及其國際夥伴“步調一致”地回應“任何和所有”支持俄羅斯入侵烏克蘭的反應。

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據美國官員稱，俄羅斯要求北京提供軍事和經濟援助，但中國外交部否認了美國官員關於俄羅斯在烏克蘭問題上尋求軍事援助的說法。美國已經警告中方不要向莫斯科提供軍事或經濟援助。

據路透社報導，克萊弗利在接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示：“我們繼續呼籲中國乃至所有國家停止他們可能對俄羅斯的任何支持。”他補充說：“我們希望建立一個儘可能廣泛的反對俄羅斯的聯盟，所以我們當然會與中方進行這些對話。”

克萊弗利另在接受英國天空新聞採訪時指出：“我們對所有國家說的是，他們應該譴責俄羅斯對烏克蘭的這種無端的非法攻擊。”克萊弗利說：“他們不應該以任何方式支持俄羅斯，我們敦促各國與英國和國際社會一起譴責和制裁俄羅斯，以切斷資助普京戰爭的資金。”

克萊弗利說：“這次（俄羅斯對烏克蘭的）攻擊沒有任何理由，我們敦促中國和世界上所有國家譴責它，絕對不支持它。”他的觀點得到了工黨的支持，英國工黨影子外交國務大臣南迪（Lisa Nandy）說，如果中國想成為一個“全球參與者，需要在使世界更安全方面發揮自己的作用”。她補充說：“中國需要站出來反對俄羅斯的侵略。”

據《悉尼先鋒早報》報導，澳大利亞財長伯明翰周二在受訪時表示，澳洲將跟隨美國及其國際夥伴“步調一致”地回應“任何和所有”支持俄羅斯入侵烏克蘭的反應。伯明翰在接受天空新聞採訪時表示：“我希望不會走到那一步，因為我希望並相信中國不會向俄羅斯提供武器，也不會支持這種做法。”

伯明翰談到，在今年2月制裁俄羅斯的盟友白俄羅斯之後，澳大利亞已經表明其“願意對那些以支持俄羅斯對烏克蘭的殘暴攻擊的方式支持俄羅斯的角色進行制裁。”他說：“我們將繼續對以任何方式支持俄羅斯攻擊烏克蘭的行為的任何和所有的人採取這種做法。”

報導指，伯明翰說：“我們鼓勵中國所做的是站出來維護烏克蘭的主權。站出來維護烏克蘭人民的權利，對俄羅斯施加壓力，以終止這場戰爭，停止這場戰爭，對弗拉基米爾·普京施加壓力，以結束對烏克蘭人的屠殺。”

據了解，澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）周二就莫斯科尋求中國援助的報道說，“如果這是真的，則令人高度關切。”她稱：“直接支持俄羅斯進行這種非法入侵的國家將面臨後果。”

佩恩表示：“當然，在一個國家，以白俄羅斯這樣的國家為例，我們已經在制裁方面採取了相關措施。”她補充說：“我知道，美國已經說過，將與合作夥伴和盟國就任何此類反應進行協調，澳大利亞將是這種協調的一部分。”