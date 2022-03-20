俄羅斯海軍黑海艦隊副司令在烏作戰中陣亡

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被指在烏作戰陣亡的俄羅斯黑海艦隊副司令安德烈·帕利資料圖片

據烏克蘭總參謀部3月20日介紹，俄羅斯海軍黑海艦隊副司令、一級艦長安德烈• 尼古拉耶維奇•帕利（俄語：Андрій Миколайович Палій）遭烏武裝部隊“清算”。被俄方佔領的克里米亞塞瓦斯托波爾市長拉茲沃紮耶夫在他的Telegram頻道上證實了這一消息。

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據烏克蘭總參謀部介紹，帕利生前是俄羅斯海軍黑海艦隊負責軍事和政治事務的副司令。51歲的帕利1971 年出生於基輔，1992年畢業於基輔海軍政治學院，但是前蘇聯解體後他拒絕向烏克蘭宣誓效忠，在1993年3月前往俄羅斯海軍北方艦隊效力。帕利被認為是第一個在全面入侵烏克蘭中被殺的俄羅斯海軍高級軍官。

據塞瓦斯托波爾當地媒體周日報導，根據一種說法，帕利死於狙擊手的子彈，另一種說法是，他死於彈片傷。這兩個版本都還沒有得到俄軍官方確認和驗證。

報導稱，俄海軍黑海艦隊正準備授予帕利海軍少將軍銜的文件。據了解，帕利的初步告別儀式將於3月22日至23日在塞瓦斯托波爾舉行。

據俄羅斯衛星通訊社報導，塞瓦斯托波爾市長拉茲沃紮耶夫（俄語：Михаил Владимирович Развожаев）在他的Telegram頻道上證實了帕利陣亡的消息。

報導指，拉茲沃紮耶夫寫道：“我和安德烈•尼古拉耶維奇是朋友。他是一個非常開朗和正派的人，來自軍人世家的真正的軍官。任何見過他的人都會永遠記得他的善良。他在艦隊中威信很高，善於理解和傾聽，知道如何找到走近任何人的方法。”

到目前為止，烏克蘭方面聲稱已有五名俄軍將軍在烏克蘭的戰鬥中陣亡，包括四名少將和一名中將。分析人士認為，大約有20名俄軍將軍在領導俄羅斯對烏克蘭的入侵，這意味着如果所有報告的死亡都被證實，大約四分之一的俄羅斯將軍在戰爭中被殺。