勒梅爾：俄寡頭近8.5億歐元在法資產被凍結，俄央行220億歐元資產亦被凍結

法國/俄羅斯/烏克蘭

法國經濟和財政部部長勒梅爾（Bruno Le Maire）3月20日在受訪時介紹稱，在歐盟就俄羅斯全面入侵烏克蘭採取相應制裁後，法國已經凍結了俄羅斯寡頭在其境內價值近8.5億歐元的資產，包括他們所擁有的遊艇、公寓和銀行賬戶。他指出，俄羅斯中央銀行220億歐元的資產也已被法方凍結。

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勒梅爾周日在接受RTL電台節目“大陪審團”採訪時說：“我們已經凍結了價值1.5億歐元的（俄羅斯）私人賬戶，在法國的信貸額度，在法國的機構。”他補充說，以及扣押了“價值5.39億歐元的法國領土上的房地產，相當於大約30處房產或公寓，我們還凍結了兩艘遊艇，價值1.5億歐元。”

勒梅爾說：“總共有價值8.5億歐元的俄羅斯寡頭資產在法國境內被凍結下來。”在實踐中，遭凍結的資產意味着其所有者“不能（將它們）再使用、轉售或貨幣化”。

勒梅爾說：“（國際社會所採取的）制裁正在傷害俄羅斯，傷害俄羅斯政府，傷害（俄羅斯總統）弗拉基米爾·普京。”他指出，俄羅斯中央銀行220億歐元的資產也已被法方凍結。

法國經濟和財政部新成立的特別工作小組還負責不斷向金融機構（銀行、保險公司、資產管理公司等）以及公證人、律師和房地產經紀人通報情況。這些機構有責任檢查他們的客戶是否受到資產凍結等制裁措施的影響，通過確定有關賬戶或禁止出售某項財產，並向財政部總局報告。

該工作小組的另一個目標是提出新的制裁名單，以加入歐盟對俄制裁清單中去。對此，法國經濟和財政部在周日晚上說：“我們已經提出了幾十個名字”，但其沒有提供進一步的細節。