德國和卡塔爾達成長期能源合作協議 德財長呼籲重啟美歐自貿協定談判

德國/中東/烏克蘭

德國副總理兼經濟和氣候行動部長哈貝克（Robert Habeck）3月30日與卡塔爾埃米爾(國家元首)塔米姆在該國首都多哈舉行了會談。德國經濟部發言人當天表示，兩國達成了一項長期能源合作協議，雙方相關企業正就具體的實施細節展開談判。德國財政部長林德納(Christian Lindner)另在周日受訪時呼籲，歐盟和美國進行新的自由貿易協定談判。

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俄羅斯是德國最大的天然氣供應國，自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，德國經濟部長哈貝克已推出多項舉措，以減少德國對俄羅斯的能源依賴。據卡塔爾方面介紹，塔米姆在周日與哈貝克的會晤中，兩人討論了如何加強卡塔爾和德國的雙邊關係，特別是在能源領域的合作。哈貝克還與卡塔爾能源部長、卡塔爾國家石油公司總裁兼首席執行官阿爾·卡比（Saad Sherida Al-Kaabi）進行了會談。

位於柏林的德國經濟部的一位發言人周日證實，一項交易已在兩國間達成。該發言人說：“與（哈貝克）一起來到卡塔爾的公司現在將與卡塔爾方面進行合同談判。”卡塔爾方面在一份聲明中說，多年來該國一直尋求向德國提供能源，但討論從未導致具體協議。

卡塔爾方面表示與德國達成一致，“他們各自的商業實體將重新接觸並推進關於長期液化天然氣供應的討論”。哈貝克19日率領一個由20多名企業家組成的代表團抵達多哈。

哈貝克表示，德國必須從俄羅斯之外的其他國家進口更多天然氣，以確保能源安全和穩定。他指出，德國希望與卡塔爾在氫能等清潔能源領域建立更密切的夥伴關係，以加速德國向清潔能源的過渡進程。據悉，哈貝克接下來將對阿聯酋進行訪問。

據德國《商報》報導，德國財政部長林德納呼籲就歐盟和美國之間達成自由貿易協定進行新的談判，旨在恢復於美國前總統特朗普任期內停止的討論。

林德納在接受該報採訪時表示：“我們應該恢復關於跨大西洋自由貿易協定的談判。特別是在現在的（烏克蘭）危機中，我們越來越清楚地看到，與全世界擁有相同價值觀的夥伴進行自由貿易是多麼重要。”他說，“我們應該從跨大西洋貿易與投資夥伴協議（TTIP）會談的經驗中學習。”林德納希望以此減少德國經濟對中國的依賴。

報導指，林德納的呼籲很可能會在柏林、其他歐洲首都和華盛頓引起轟動。因為上一次關於 TTIP的談判在 2016 年慘遭失敗——尤其是因為德國。

在一份聲明中，美國駐德國大使館沒有直接回應林德納的提議，但表示現有的美歐貿易和技術委員會（TTC）確保貿易和技術政策支持基礎廣泛的增長。“目前的危機表明美國和德國以及歐盟是不可缺少的夥伴，”該聲明補充說。