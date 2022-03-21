俄國防部要求馬里烏波爾市於莫斯科時間凌晨5點前投降，被烏方拒絕

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據俄新社3月20日報導，俄羅斯國防部要求被圍困的馬里烏波爾市當局在莫斯科時間21日凌晨5點前向俄軍交出該市。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）迅速拒絕了俄方給出的這一最後期限，稱“不可能存在投降的問題”。馬里烏波爾市議會在其臉書頁面上也拒絕了俄方提出的要求，稱“他們給了時間，直到早上才制定答覆。但為什麼要等這麼久？”隨後附上一句辱罵。

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在周日晚些時候的一次採訪中，烏克蘭副總理韋列舒克拒絕了俄羅斯的條件，這些條件是在一份八頁的文件中提出的。“不能討論任何投降或放下武器的問題，”她說。

韋列舒克表示：“我們已經向俄羅斯方面通報了這一點。我寫道：‘與其浪費時間去寫一封8頁的信--不如打開（人道主義）走廊’。我們已經通知了聯合國和紅十字會，正在等待國際社會的回應。這是一個有意識的操縱，是真正的劫持人質。”

馬里烏波爾市議會在其臉書頁面上也拒絕了俄羅斯的要求，稱“他們給了時間，直到早上才制定答覆。但為什麼要等這麼久？”隨後附上一句辱罵。

位於烏克蘭東部地區的馬里烏波爾已被圍困數周，並經歷了自俄羅斯2月24日開始入侵烏克蘭以來戰爭中最嚴重的一些攻擊。這些襲擊包括對一個產科病房的致命打擊，對一個劇院和藝術學校的轟炸，隨着救援行動的繼續，當地確切的人員損失仍然未知。

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymr Zelensky)周日表示，俄羅斯軍隊對馬里烏波爾的所作所為是一種“將被銘記數百年的恐怖行為”。烏克蘭外交部發言人尼古連科（Oleg Nikolenko）稱，俄羅斯周日在馬里烏波爾的行動是“二戰的一章”。

尼古連科寫道：“他們首先來摧毀城市，轟炸醫院、劇院、學校和庇護所，殺害平民和兒童。然後他們強行將驚恐、疲憊的人們遷移到入侵者的土地上。二戰中的一個章節？不——俄羅斯軍隊的行動，今天就發生在馬里烏波爾。”

據路透社報導，希臘駐馬里烏波爾總領事、最後一位撤離被圍困的烏克蘭港口的歐盟外交官周日表示，該城市正在加入歷史上發生的戰爭中被摧毀的地方的行列。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，希臘外交官安德魯拉基斯（Manolis Androulakis）已協助數十名希臘國民和希臘族人撤離這座被毀的城市。他於周二離開馬里烏波爾，在經過四天的烏克蘭之旅後，與其他10名希臘國民一起通過摩爾多瓦前往羅馬尼亞。

安德魯拉基斯周日抵達雅典國際機場並與家人團聚時說：“我（馬里烏波爾）在看到的東西，我希望沒有人會看到。”他補充說：“馬里烏波爾將成為被戰爭徹底摧毀的城市名單的一部分；我不需要說出它們的名字，它們是格爾尼卡、考文垂、阿勒頗、格羅茲尼、列寧格勒。”

據希臘外交部稱，安德魯拉基斯是最後一個離開馬里烏波爾的歐盟外交官，由於俄羅斯軍隊試圖控制馬里烏波爾，那裡的許多居民已經在猛烈的轟炸下被困了兩周多時間。馬里烏波爾在戰前是一個擁有40多萬人口的城市，歷史上有相當多的希臘裔人口，自拜占庭時期以來一直活躍在該地區的貿易和航運中。

據馬里烏波爾當局介紹，自俄羅斯發動入侵以來，該市有2400名居民被殺。倖存者描述了在炸彈在他們周圍爆炸的情況下，絕望地試圖儲備物資。目擊者描述了末世的場景，即流浪狗在吃躺在街上未被埋葬的爆炸受害者的遺體。

平民傷亡者被安置在集體墳墓中，或埋在房屋的院子里：舉行適當的葬禮太危險了。俄羅斯對馬里烏波爾的中世紀式圍困也使其居民面臨食物和水的嚴重短缺。由於沒有煤氣，他們在房子的院子里用破舊的傢具生火做飯。

社交媒體上發布的圖片記錄了該市受破壞的程度，巨大的公寓樓在遭受直接打擊後變成了地獄，火焰將巨大的黑煙柱推向天空，道路上到處都是被燒毀的公共汽車和汽車的廢墟，變成了殘缺不全的金屬堆，馬里烏波爾的一家兒童醫院被投下的炸彈留下了10米的大坑。

許多倖存的居民利用兩次炮擊之間難得的平靜時刻，離開馬里烏波爾前往烏克蘭控制的領土，組成長長的私家車車隊，被迫在幾十個俄羅斯檢查站中穿行。在和平時期可以在兩個半小時內完成的旅程現在需要16個小時。