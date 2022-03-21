《共青團真理報》：俄國防部稱在烏行動中俄軍陣亡9861人，受傷16153人

俄羅斯/烏克蘭/歐洲

俄羅斯《共青團真理報》（Komsomolskaya Pravda）3月20日發表的一篇報道提及，“俄羅斯聯邦國防部駁斥了烏克蘭總參謀部關於據稱俄羅斯聯邦武裝部隊在烏克蘭遭受大規模損失的信息。據俄聯邦國防部稱，在烏克蘭的特別行動中，俄羅斯武裝部隊有9861人死亡，16153人受傷。”

廣告 繼續瀏覽後續

親克林姆林宮的俄羅斯小報《共青團真理報》在上周日發表的一篇題為“國防部報告說，俄羅斯軍隊正在完成對民族主義‘頓巴斯營’的擊敗”的報道中提到，俄羅斯國防部發言人科納申科夫在當天的簡報會上表示，俄武裝部隊的單位正在完成對民族主義“頓巴斯營”的擊敗。他補充說，“在這一天，俄羅斯武裝部隊已經推進了12公里，並與來自三個方面的頓涅茨克人民共和國（DNR）部隊一起封鎖了Sladkoye村。”

報導指，科納申科夫還提及“兩輛坦克、三輛步兵戰車、六門野戰火炮和迫擊炮，以及大約60名烏克蘭民族主義組織的武裝分子被摧毀。”他說：“現在，武裝分子和烏克蘭軍隊第54獨立機械化旅的殘餘部隊為奪取 Sladkoye、Novoukrainka和Shakhtarskoe定居點展開了一場戰鬥。”

這篇報導指：“據（俄）國防部官方代表稱，3月20日星期日，89處烏克蘭軍事設施遭到襲擊，包括指揮所、多管火箭系統的裝置、火炮武器、武器彈藥庫以及軍事裝備集中的地方。七架烏克蘭無人機在空中被擊落。”

報導補充說：“據烏克蘭武裝部隊總參謀部初步估計，從烏克蘭特別軍事行動開始至3月20日，俄羅斯聯邦武裝部隊損失了96架飛機、118架直升機和1.47萬名軍事人員。俄羅斯聯邦國防部駁斥了烏克蘭總參謀部關於據稱俄羅斯聯邦武裝部隊在烏克蘭遭受大規模損失的信息。據俄聯邦國防部稱，在烏克蘭的特別行動中，俄武裝部隊陣亡9861人，受傷16153人。”

報導還提及：“此前有報道稱，在烏克蘭的一次特別行動中，黑海艦隊副司令安德烈·帕利一級艦長遇難。3月20日星期日，俄羅斯國防部宣布，日托米爾地區的外國僱傭兵訓練中心已被摧毀。”

值得一提的是，由於《共青團真理報》的這篇報導自稱援引了俄羅斯國防部有關俄軍自執行“特別軍事行動”以來的最新死傷人數，雖然該報並未提及獲得這一數字的具體日期，但還是在社交媒體平台上引發了廣泛關注。隨後，可以看到的是，這篇報道有關俄羅斯國防部提及俄軍死傷人數的部分在最新的版本中被刪去。不過，還是有網友提前備份了原報道的網頁供大眾查看。

顯然，外界無法單方面核實原報道版本中提及的俄軍在入侵烏克蘭的戰爭中的死傷人士是否屬實。不過，《紐約時報》3月16日的一篇報道中提及，據美國情報部門“保守的一方”估計，自開戰以來超過7000名俄軍人員的死亡人數，比20年來在伊拉克和阿富汗死亡的美國軍隊人數加起來還要多。

《紐約時報》援引美國官員的話稱，“這是在短短三周的戰鬥中積累的一個驚人的數字，對俄羅斯部隊的戰鬥力有影響，包括坦克編隊的士兵。五角大樓官員說，一支部隊10%的傷亡率，包括死亡和受傷，使其無法執行與戰鬥有關的任務。現在有超過15萬俄羅斯軍隊參與了烏克蘭戰爭，俄羅斯的傷亡人數，如果包括估計的14000至21000名傷員，已經接近這個水平。而據烏克蘭、北約和俄羅斯官員稱，俄羅斯軍隊也在這場戰鬥中失去了至少三名將軍。”

據塔斯社此前報導，當地時間3月2日，俄國防部發布消息稱，“已有498名俄羅斯軍人在執行‘特別軍事行動’任務時死亡，1597名俄羅斯軍人受傷。烏克蘭方面超過2870名武裝人員死亡，近3700人受傷，烏方另有572人被俘。 ”

據烏克蘭武裝部隊總參謀部當地時間21日上午發表的最新數據顯示，烏方稱：“從02年24月到03年21月，敵人的總戰鬥損失約為：15000人。”

美方官員曾在《紐約時報》16日刊登的上述報道中提醒說：“（美方）他們關於俄羅斯部隊死亡的數字是不準確的，是通過分析新聞媒體、烏克蘭數字（往往很高，最新數字為13500人）、俄羅斯數字（往往很低，最新數字為498人）、衛星圖像和仔細閱讀俄羅斯坦克和部隊遭受攻擊的視頻圖像而綜合而成的。”