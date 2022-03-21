在俄“央視”舉牌抗議侵烏戰爭 奧夫西尼科娃呼籲更多反戰抗議

俄羅斯/烏克蘭/瑪麗娜-奧夫西尼科娃

俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）編輯瑪麗娜-奧夫西尼科娃Marina Ovsyannikova14日闖進晚間新聞播報攝影棚，手裡拿着一張寫着「不要戰爭」的海報。

俄羅斯國營電視台一名女編輯瑪麗娜-奧夫西尼科娃日前闖進攝影棚，在新聞直播時持標語抗議俄軍入侵烏克蘭，奧夫西尼科娃呼籲其他俄國人站出來一同反戰。她還說，她是自發示威，她對政府的不滿情緒已積累多年。瑪麗娜-奧夫西尼科娃仍可能面臨進一步起訴，她已經拒絕了法國的庇護提議。

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據俄羅斯記者瑪麗娜-奧夫西尼科娃（Marina Ovsyannikova）星期天向美國廣播公司新聞網（ABC News）政論節目「本周」（This Week）表示：「當我與朋友和同事交談時，一直到最後一刻，每個人都無法相信會發生這場可怕的戰爭。」她表示，自己原本考慮參加公共廣場的示威活動，但看到示威者遭到逮捕並面臨牢獄之災。

瑪麗娜-奧夫西尼科娃說：「我決定或許可以做點別的，更有意義的事情…我可以向世人表明俄羅斯人反戰，我可以讓俄羅斯人民知道，這都是政府的宣傳。」她還說，盼能「激勵一些人大聲反戰」。

據法新社說，瑪麗娜-奧夫西尼科娃表示是她自發性示威，她對政府的不滿情緒已積累多年。

俄羅斯國營電視台第一頻道（Channel One）編輯瑪麗娜-奧夫西尼科娃14日闖進晚間新聞播報攝影棚，手裡拿着一張寫着「不要戰爭」的海報。

瑪麗娜-奧夫西尼科娃當時隨即遭到逮捕，挨罰3萬盧布，儘管後來獲釋，仍可能面臨進一步起訴，但她已拒絕法國的庇護提議。

奧夫西尼科娃向美國廣播公司新聞網（ABC News）政論節目「本周」（This Week）表示，她採取抗議的決定是「自發」的，且她對政府的不滿情緒多年來持續積累，許多同事都有這種感覺。她說：「我們國家頻道的宣傳變得愈來愈扭曲，施加在俄羅斯政治上的壓力不能讓我們事不關己。」