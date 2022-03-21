德外長：歐盟對烏克蘭的軍事援助資金將增至10億歐元

歐盟/烏克蘭/俄羅斯

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）3月21日在參加於布魯塞爾舉行的歐盟外交事務委員會會議前向媒體表示，歐盟向烏克蘭提供的購買武器和彈藥的軍事援助資金將增加一倍，達到10 億歐元。

廣告 繼續瀏覽後續

貝爾伯克周一向記者表示：“我們將把購買軍事物資的財政手段增加到10億歐元，以表明，我們全力聲援烏克蘭的立場，我們支持保護烏克蘭的平民人口。”她指出，德國還將確保德國生產商對烏克蘭的武器銷售將儘快進行。

貝爾伯克指出：“烏克蘭需要進一步的武器。”她說，出於安全考慮，沒有提供任何進一步的細節。貝爾伯克補充說：“這關係到生命和死亡，我們正處於戰爭之中，因此需要絕對謹慎地說明哪些武器將被運送到哪裡。”

貝爾伯克說：“我們正在經歷俄羅斯政府繼續升級其在核武器以及北約領土方面的言辭。”她還強調，北約必須防止戰爭蔓延到其他國家。她補充說：“我們對烏克蘭人民負有責任，但我們也對4.5億歐洲人和那些北約成員負有責任。我們不能承擔在其他國家會出現更多戰爭行為的責任。”

就對俄制裁執行問題，貝爾伯克表示：“我們因此致力於封堵制裁的漏洞。”她強調，那些從這場戰爭中受益的人“必須受到制裁，包括他們的家庭成員”。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭後，歐盟於2月27日同意向烏克蘭政府提供約5億歐元的武器和其他援助，以對抗俄羅斯的入侵，此舉被該集團稱為其歷史上的一個“分水嶺”時刻。

歐盟的條約禁止該集團使用其正常預算來資助具有軍事或國防意義的行動。根據此前宣布的計畫，歐盟將使用一個非預算的所謂“歐洲和平設施”融資工具，其上限為50億歐元，可用於提供軍事援助。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）當時在與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）一起出席媒體時說：“有史以來第一次，歐盟將資助購買和運送武器和其他裝備給一個正在遭受攻擊的國家。”她補充說：“這是一個分水嶺時刻。”

據美國有限電視新聞網（CNN）報導，美國一位高級國防官員周一告訴記者稱，俄羅斯軍隊開始出現“精確制導彈藥的庫存問題”。精確制導彈藥指的是針對特定地點的導彈，而不是非制導炸彈，即所謂“啞彈”，後者不具備打擊特定目標的技術。

該美國防官員補充說，圍繞其精確制導彈藥供應的庫存問題是為什麼，“你看到越來越多地使用我們稱之為啞彈的東西”。該官員說，俄軍的一些精確制導彈藥“未能發射，或未能擊中目標，或未能在接觸時爆炸”。該官員說，俄軍已經使用了“相當多”的“巡航導彈、空射巡航導彈”物資，並看到這些彈藥出現了大量的“失敗”。

此外，北約一名高級情報官員周一表示，有跡象表明，俄羅斯對烏克蘭的戰爭出現了僵局，俄羅斯的地面部隊仍然停滯不前，俄羅斯的作戰飛機無法在烏克蘭上空取得空中優勢。

這位官員在北約總部的一次簡報會上告訴記者說：“如果我們還沒有陷入僵局，我們正在迅速接近僵局。當你考慮到這場戰鬥開始時的實力差距時，這是很有必要說的。”該官員指俄軍補充說：“如果你沒有犯一系列的錯誤，你就不會走到這一步。”

然而，這位北約高級情報官員指出，鑒於俄羅斯在其戰役停滯後對平民目標使用了不太精確、更殘酷的武器，僵局尤其危險。“烏克蘭人會放棄嗎？不，他們已經非常清楚他們不會放棄，”這位官員說，“那麼，當你讓這兩股力量以這種方式相互運行時會發生什麼？”

這位北約高級情報官員說，儘管俄軍有損失，但俄方也沒有退縮。該官員說，在過去幾天里，俄羅斯部隊繼續集結增援部隊，並試圖改善基輔和南部作戰方向的後勤支持。與此同時，白俄羅斯政府正在“準備環境，以證明白俄羅斯對烏克蘭的進攻是合理的”，該官員補充說。烏克蘭官員一直在公開警告，白俄羅斯可能會加入戰爭。

目前，北約的評估仍然是，俄羅斯的首要目標仍然是佔領基輔，迫使政權更替，以及迫使烏克蘭對北約採取中立立場和非軍事化。這位官員表示：“我不認為（普京）已經放棄了他的任何目標。”