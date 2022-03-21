拜登本周到訪歐洲時將訪問波蘭 歐盟首腦將考慮是否對俄實施石油禁運

美國/歐盟/烏克蘭

美國白宮3月20日發表聲明宣布，本周，拜登總統將在比利時布魯塞爾與北約盟國、七國集團領導人和歐盟領導人會晤後前往波蘭，討論支持烏克蘭的國際努力。據路透社最新報導，歐盟各國政府將在拜登本周來訪舉行美歐峰會之際，考慮是否因俄羅斯入侵烏克蘭而對其實施石油禁運。

廣告 繼續瀏覽後續

白宮在華盛頓時間周日晚發表的聲明說：“本周，小約瑟夫·拜登總統將在比利時布魯塞爾與我們的北約盟國、七國集團領導人和歐盟領導人會面後前往波蘭，討論支持烏克蘭的國際努力，並對俄羅斯的入侵行為施加嚴厲和前所未有的代價。”

聲明補充說：“3月25日星期五，拜登總統將前往波蘭華沙，在那裡他將與安傑伊·杜達總統舉行雙邊會晤。總統將討論美國如何與我們的盟國和夥伴一道，應對俄羅斯對烏克蘭發動的毫無道理和無端的戰爭所造成的人道主義和人權危機。”

據路透社21日報導，歐盟各國政府將在拜登本周來訪舉行美歐峰會之際，考慮是否因俄羅斯入侵烏克蘭而對其實施石油禁運。為了迫使俄總統普京從烏克蘭撤軍，歐盟與西方盟友一起已經實施了一系列懲罰性制裁，包括凍結俄羅斯中央銀行在七國集團國家的資產，將部分俄羅斯銀行從SWIFT國際結算系統中剔除，以及取消對俄最惠國貿易待遇等措施。

一位不願透露姓名的歐盟高級外交官說：“我們正在制定第五輪制裁措施，正在提出許多新的（受制裁人員的）名字，”因為討論沒有公開。歐盟各國政府將於周一在外交部長層級中進行討論，然後拜登將於周四抵達布魯塞爾，與北約的30個盟國以及歐盟和包括日本在內的七國集團（G7）舉行峰會。

歐盟在過去三周內對烏克蘭實施了四輪制裁，但迄今為止，克里姆林宮並沒有因此而改變方向。這使得歐盟在經濟上面臨最艱難的選擇，即是否針對俄羅斯石油，正如美國和英國所做的那樣，但歐盟還沒有這樣做，因為歐盟的一些成員國在能源方面過於依賴俄羅斯的天然氣。

外交官告訴路透社，包括立陶宛在內的波羅的海國家正在推動對俄實施石油禁運，作為下一個合乎邏輯的步驟，而德國則警告說，由於歐洲的能源價格已經很高，不要太快採取行動。

保加利亞幾乎完全依賴俄羅斯天然氣工業股份公司的天然氣供應。保加利亞唯一的煉油廠為俄羅斯盧克石油公司所有，為這個巴爾幹國家提供60%以上的燃料。歐盟所有的制裁決定都需要達成共識。目前正擔任為期六個月的歐盟輪值主席國的法國可能會被證明是關鍵的決策促進方。

法國總統馬克龍表示，如果烏克蘭局勢惡化，成千上萬的人被殺害，500多萬人流離失所，一些城市被炮火摧毀，“在制裁方面不應該有任何禁忌”。

一位法國總統府官員說：“這些制裁是為了迫使普京總統進行新的計算，在我們的合作夥伴中，在與俄羅斯有貿易往來的國家中，有一些國家在石油和天然氣問題上比較敏感。儘管如此，總統（已經）說過，沒有什麼禁忌。”

報導指，據外交官們說，俄羅斯在烏克蘭的化學武器襲擊，或者對首都基輔的猛烈轟炸，都可能成為歐盟對俄實施能源禁運的觸發點。