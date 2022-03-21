拜登訪歐沒計畫去烏克蘭 今與馬克龍與朔爾茨等再通話

烏克蘭/美國

烏克蘭遭俄羅斯侵略戰爭邁向30天前，烏克蘭向世界領袖包括方濟各與拜登發出訪問邀請。美國總統拜登即將前來歐洲訪問，前往與烏克蘭僅隔邊境線的波蘭。根據美國白宮說，拜登沒有前往烏克蘭的計畫。拜登此行主要與歐洲領袖討論烏克蘭戰爭危機，尤其與波蘭總統磋商。拜登21日周一上午再與法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、意大利總理德拉吉和英國首相約翰遜通電話，討論對俄羅斯入侵烏克蘭的協同應對。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社引述白宮發言人普薩基周日晚間表示，美國總統拜登將於周五前往波蘭，討論國際社會如何應對“俄羅斯對烏克蘭無理和無端的戰爭所造成的人道主義和人權危機”。白宮表示，拜登將前往華沙，與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）舉行雙邊會談。波蘭邊防軍周五表示，自2月24日俄羅斯入侵開始以來，已有超過200萬烏克蘭難民進入波蘭。

白宮表示，在前往波蘭的前一天，拜登將在布魯塞爾與北約盟國、七國集團(G7)領導人和歐盟領導人會面，討論在俄羅斯入侵後支持烏克蘭的國際努力。白宮還表示，拜登將於美國東部時間21日周一上午11點與法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、意大利總理德拉吉和英國首相約翰遜舉行電話會議，討論他們對俄羅斯入侵烏克蘭的協同應對。

路透社說，周四，拜登將出席北約烏克蘭問題緊急峰會以及G7會議。他還將參加既定的歐洲理事會峰會，討論烏克蘭問題，“包括讓俄羅斯付出經濟代價的跨大西洋努力，向受暴力影響的人提供人道主義支持，並解決與衝突有關的其他挑戰，”白宮說。

周日早些時候，普薩基說拜登不打算在本周的歐洲之行中訪問烏克蘭。

據法新社說，美國總統拜登25日將前往華沙會晤波蘭總統杜達，針對俄羅斯入侵烏克蘭一事展開討論，但目前沒有前往烏克蘭訪問的計畫。白宮發言人普薩基表示，拜登此行「將聚焦持續糾合世界各國，力挺烏克蘭人民抵禦俄羅斯總統普京對烏克蘭的侵略」。她說：「然而，拜登目前沒有前往烏克蘭訪問的計畫。」