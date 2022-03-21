斯洛文尼亞宣布將派遣志願外交官回基輔 英前首相卡梅倫千里驅車支援難民

歐洲/烏克蘭/俄羅斯

斯洛文尼亞總理揚沙（Janez Janša）3月20日通過推特宣布，該國將很快派遣其外交官返回烏克蘭首都基輔辦公。揚沙在上周曾親自與捷克和波蘭總理共同訪問基輔。此外，英國前首相卡梅倫（David Cameron）周日也已完成了前往波蘭向烏克蘭難民運送捐贈物資的1000英里駕車旅程，儘管他沿途曾遭遇爆胎，並租用了一輛“沒有備用輪胎”的貨車。

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揚沙周日通過推特表示：“斯洛文尼亞將很快派其外交官返回基輔。他們是志願者。我們正在努力使歐盟也這樣做。烏克蘭需要直接的外交支持。”美歐多國駐基輔的外交使團在俄羅斯全面入侵烏克蘭前，大多都相繼遷至烏克蘭西部城市利沃夫辦公。

在戰爭爆發後，揚沙上周在親自訪問基輔時表示：“烏克蘭的每一條道路都是歐洲的道路。很快，它也將成為一條歐盟的道路。在過去的兩年裡，我們一直在討論宏觀的歐洲價值問題。大部分是理論上的辯論。然後，突然間，我們意識到，這些基本的歐洲價值觀確實存在。它們受到了威脅。而歐洲人正在捍衛它們。用他們的生命，就在烏克蘭。”

揚沙說：“這是一個時刻，當我們在歐盟開始最終覺醒的時候。要進行改變，變得比以往更加團結。對烏克蘭的支持。因為他們的勇氣、團結和犧牲。此時此刻，說到我們的價值觀，在我們整個大陸上，沒有一個國家比烏克蘭更像歐洲。你們的戰鬥就是我們的戰鬥，我們將共同取得勝利。”

值得一提的是，親自從英國駕車運載捐贈救助物資的卡梅倫周六通過其個人推特表示，“我們在晚上10點左右到達了波蘭的紅十字會倉庫。衷心感謝所有志願者和當地消防員的熱情接待，以及幫助我們卸下滿載着為抵達波蘭的難民捐贈的基本物資的貨車。”

在他推特上的一段視頻中，卡梅倫說，經過20個小時的駕駛，他們帶着英國牛津郡人捐贈的尿布、急救包、床上用品和衣服等物品，已經抵達了波蘭與烏克蘭的邊境。

卡梅倫在視頻中說：“這裡的消防員和波蘭紅十字會做了一項了不起的工作，幫助我們把所有東西從貨車上拿下來。”卡梅倫補充說，雖然當地很冷，但能為 “因普京發動的這場可怕戰爭而遭受巨大痛苦的難民”做些事情，他感到很高興。