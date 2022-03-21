普京閃電戰失敗 稱有B計畫

烏克蘭/俄羅斯

美國政府高級官員認為，在俄軍未能迅速取得對烏克蘭的勝利之後，有跡象顯示俄羅斯正在向一個新策略轉變，以確保關鍵領土主張目標的實現，同時爭取籌碼迫使烏克蘭政府接受在俄羅斯和西方之間保持中立。戰局顯示，俄軍正在使用越來越具有破壞性的戰術。

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據華爾街日報今天報道說，美國官員認為普京(Vladimir Putin)在閃電戰未果後轉向B計畫。美國及其盟友之前普遍認為，俄羅斯總統普京最初的目標包括在數天內奪取基輔，以及用一個親俄政權取代烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)的政府。這些目標都還沒能達成。

一位美國高級官員稱，有跡象表明，由於烏克蘭對俄羅斯軍隊進行了激烈抵抗，三周多來的艱苦戰鬥已促使普京調整策略。這一新評估認為，普京的意圖是迫使基輔接受俄羅斯對烏克蘭南部和東部領土的主張。拜登政府的一些高級官員也認同這一評估。在2014年奪取克里米亞和頓巴斯地區後，俄羅斯尋求在俄羅斯西部和克里米亞半島之間獲得一座“陸地橋樑”，並擴大對頓巴斯地區的控制範圍。

普京還將繼續施加軍事壓力，包括繼續打擊烏克蘭的城市，他認為這將促使澤連斯基放棄加入西方的希望並同意中立地位以及俄羅斯的其他要求。

美國官員稱，如果普京對領土和中立地位的要求被拒絕，預計他將尋求守住俄軍已佔領的地區，並繼續作戰。另一位美國官員說：“根據我們的軍事評估，他似乎正在重新採取圍攻戰術。”

華爾街日報說，對於普京轉向一位美國官員所稱的“B計畫”的評估，也有幾項重要的提醒。美國官員指出，如果俄軍對烏克蘭軍隊取得更多勝利，他可能會擴大戰爭的目標。一些美國官員稱，基輔的命運仍是一個很大的未知數；鑒於烏克蘭的頑強抵抗，目前還不清楚俄羅斯軍方能否調集足夠多的部隊來嚴密封鎖並佔領基輔。