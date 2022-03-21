澤連斯基再促歐盟停止與俄羅斯所有貿易

烏克蘭/俄羅斯/歐盟

烏克蘭總統澤連斯基周一在上傳Telegram的一段視頻中呼籲歐盟，特別是德國，停止與俄羅斯的所有 "貿易"，包括拒絕俄羅斯能源資源。

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據烏克蘭總統澤連斯基促稱， "不給侵略者提供歐元，對他們關閉所有港口，不要給他們發送貨物，拒絕俄羅斯的能源資源，"烏克蘭總統懇求道，“沒有你們的貿易，沒有你們的公司和銀行，俄羅斯將沒有錢進行這場戰爭。”

法新社說，澤連斯基的講話恰逢歐盟外交和國防部長周一今天在布魯塞爾舉行聯席會議，討論對俄羅斯可能採取的新制裁措施。今天距2月24日俄羅斯開始入侵已近一個月。

嚴重依賴俄羅斯能源的歐洲迄今排除對對俄羅斯經濟非常重要的部門即能源部門進行制裁的可能性。

但澤連斯基說："請不要援助俄羅斯的戰爭武器。" 澤連斯基直接對德國人說："你們有實力，歐洲有實力做到這一點。"

德國因反對立即對俄羅斯的碳氫能源實施禁運而受到批評，德國嚴重依賴俄羅斯的能源。

據俄羅斯克里姆林宮周一表示，歐盟可能對俄羅斯石油實施的禁運將打到 "所有人"。俄羅斯總統發言人德米特里-佩斯科夫說，它將對世界石油市場產生非常嚴重的影響，對歐洲的能源市場也產生消極影響。但美國人不會有任何損失，這是顯而易見的。