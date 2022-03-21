澤連斯基將向聯合國大會講話 昨在以色列議會講話起漣漪

烏克蘭/以色列/澤連斯基

烏克蘭總統澤連斯基加大向國際社會喊話，力促譴責俄羅斯入侵，敦促國際社會關注烏克蘭千萬民眾喪失並逃離家園人道危機。澤連斯基下一場重要講話，將在聯合國大會發表演講。而澤連斯基在以色列議會的演講，澤連斯基引用納粹德國“最後解決方案”屠殺猶太人的歷史指控俄羅斯正在針對烏克蘭大屠殺，引發以色列對此爭議。

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據路透社報道稱，澤連斯基通過視頻連線向以色列國會發表談話，對以色列不願向烏克蘭出售其鐵穹(Iron Dome)導彈防禦系統提出質疑。這是澤連斯基對外求援的最新呼籲。

具有猶太血統的澤連斯基表示：“所有人都知道，你們的導彈防禦系統是最好的...而且你們肯定能幫助我們的人民，拯救烏克蘭人與烏克蘭猶太人的生命。

以色列總理貝內特(Naftali Bennett)多次與澤連斯基和俄羅斯總統普京通話，試圖結束這場衝突。

據本台報道稱，烏克蘭總統在以色列議會發表講話後，以色列國內卻有很多反應。但澤連斯基將他的國家的情況與第二次世界大戰期間的猶太人的情況相比較。而這一點讓以色列人一點也不高興。

據本台在耶路撒冷的記者米歇爾-保羅引述一位社論家說，澤連斯基將俄羅斯侵略烏克蘭與納粹相比，他正改寫歷史，在淡化納粹對猶太人的浩劫。對以色列右派來說，這位烏克蘭總統在與納粹對猶太人大屠殺的類比中走得太遠了，特別是當他引用"最後解決方案"時。

以色列貝內特政府的一位部長尤阿茲-亨德爾指出，種族滅絕卻也發生在烏克蘭的土地上。在左翼日報《國土報》看來，失望和生氣存在於澤連斯基在對虛擬議會面前的話語中，反差是以色列議會在休假狀態。另一份報紙《Maariv》將烏克蘭總統澤連斯基與埃米爾-左拉相提並論，該報在頭版畫出了標題：“J'accuse。”

據澤連斯基提醒，冷漠也會殺人。對於以色列僑務部長納赫曼-薩伊來說，以色列當然可以做得更好，特別是在難民問題上，以及向烏克蘭人提供防禦性軍事裝備、頭盔和防彈衣方面。

報道稱，面對以色列議論，21日周一上午，在演講後僅幾個小時，通過社交平台的推特視頻，澤連斯基對他的講話做出解釋：稱他理解以色列利益關切，而且以色列也必須保護自己人民。