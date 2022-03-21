澤連斯基：任何“妥協”都將付諸公投

談判艱難

烏克蘭總統澤連斯基表示，他已準備好與俄羅斯總統普京進行談判；他還相信“沒有談判，我們不會停止戰爭” 。他還表示：與俄羅斯的任何“妥協”都將付諸公投。

廣告 繼續瀏覽後續

澤連斯基呼籲與莫斯科進行全面和平談判，以恢復領土完整，為烏克蘭伸張正義。俄羅斯首席談判代表近日表示，雙方在烏克蘭放棄加入北約並採取中立地位的問題上已接近達成一致。

澤連斯基告訴CNN，俄羅斯軍隊進入烏克蘭“是為了消滅我們，殺死我們”，但他發誓烏克蘭不會放棄主權或完整性。

澤連斯基說：“俄羅斯人殺害了我們的孩子。你不能再扭轉局勢。你不能要求烏克蘭承認一些領土為獨立的共和國。這些妥協完全是錯誤的。”

馬里烏波爾

在被圍困的馬里烏波爾市，一所藝術學校遭到俄羅斯軍隊的轟炸，大約400人在那裡避難。“孩子們”這個詞是用俄語寫成的，寫在劇院外的地面上，從天空中可以看到這幾個大字，以提醒俄羅斯軍隊劇院裡面是誰。

馬里烏波爾市議會周日表示，該建築在襲擊中被毀。目前還沒有關於倖存者的信息。

美國國防部長勞埃德·奧斯汀對哥倫比亞廣播公司的“面向全國”節目說，他認為俄羅斯軍隊正在訴諸這些殘酷的平民襲擊，因為其軍事“行動陷入僵局”。

“這真的很噁心，”奧斯汀說。

這座城市繼續抵抗俄羅斯軍隊。俄軍不得不採取消耗戰術和城市巷戰。

退休將軍戴維·彼得雷烏斯周日告訴CNN：“馬里烏波爾還沒有倒下。它已經沒有食物、燃料、水，除了心臟以外的一切。他們仍在奮戰。”

根據馬里烏波爾市議會在其電報頻道上的一份聲明，數千名馬里烏波爾居民被強行從家中帶到俄羅斯領土。

聲明說：“佔領者從利沃貝雷日尼區和體育俱樂部大樓的避難所非法帶走了一些人，那裡有1000多人（主要是婦女和兒童）躲避不斷的轟炸。”。

馬里烏波爾市長瓦迪姆·博伊琴科說：“老一輩人對佔領者今天所做的事很熟悉，他們目睹了二戰期間納粹強行俘虜人民的可怕事件”。