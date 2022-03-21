烏克蘭人堅信普京侵略戰必敗

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭研究機構Rating Group民調顯示，9成以上烏克蘭人相信他們的國家將戰勝俄羅斯。根據民調，約93%烏克蘭受訪者相信烏克蘭將戰勝俄羅斯。

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據中央社報道引述美國媒體CNBC消息，Rating Group訪問1000名18歲以上烏克蘭人，受訪者來自各區，但不包括克里米亞（Crimea）和頓巴斯（Donbas）地區。根據民調，約93%烏克蘭受訪者相信烏克蘭將戰勝俄羅斯。

民調結果也發現，74%受訪者支持烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）直接與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會談，但89%反對不含俄國撤軍的暫時休戰協議。

近半受訪者希望戰爭在幾周內結束，而近1/4受訪者認為這場衝突將持續數月。

據該報道，與此同時，澤連斯基直接向莫斯科當局和俄羅斯人民喊話，警告如果與普京和平談判失敗，將意味開啟第三次世界大戰。據澤連斯基在美國有線電視新聞網（CNN）星期天播出的訪問中說：“如果這些嘗試失敗，將意味這是第三次世界大戰。”

澤連斯基表示：“對話是唯一的出路。我認為只有我們兩個，我和普京，才能就此達成協議。”