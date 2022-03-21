美國將其秘密獲得的蘇聯防空系統援助烏克蘭

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據《華爾街日報》3月21日引述美方官員的話報導稱，美國正在向烏克蘭運送其幾十年前秘密獲得的一些蘇制防空設備，以支持烏克蘭武裝部隊應對俄軍的空中和導彈攻擊。

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據一位美國官員介紹，美國向烏克蘭援助的防空系統中包括薩姆-8防空導彈（SA-8），該設備已經有幾十年的歷史，美國在冷戰中獲得這些系統是為了檢查俄羅斯軍隊使用的技術，以及莫斯科向全世界出口的軍事科技。報導指，關鍵是烏克蘭軍隊熟悉操作這些武器，他們在蘇聯解體後繼承了這種類型的裝備。

五角大樓拒絕對此發表評論，這是因為拜登政府正在大力推動擴大烏克蘭的防空能力。幾十年來，美國獲得了少量的前蘇聯導彈防禦系統，以便由美國情報專家對其進行檢查，並幫助訓練美軍。

1994年，當人們在美國阿拉巴馬州的亨茨維爾國際機場看到一架巨大的蘇制運輸機在一條主要公路的視線範圍內時，這種秘密的努力受到了公眾的關注。據一位參與這項任務的前官員說，後來披露，這架飛機載有美國在白俄羅斯購買的S-300防空系統，這是一個涉及五角大樓承包商的秘密項目的一部分，耗資1億美元。

據了解，一些蘇式武器一直保存在阿拉巴馬州的紅石兵工廠，其網站指出該工廠是“軍隊的導彈和火箭項目中心”。官員們說，美國向烏克蘭送來的裝備中至少有一部分來自該基地，他們補充說，C-17運輸機最近飛往阿拉巴馬州亨茨維爾的一個附近的機場。

一位美國官員表示，來自白俄羅斯的S-300防空導彈並不在被送往烏克蘭的裝備之列。最近由美國國會通過並由拜登總統簽署成為法律的年度政府開支法案，包括授權政府向烏克蘭軍隊和北約組織盟國轉讓美軍已經在海外或現有庫存的飛機、彈藥、車輛和其他設備的內容。

據倡導這一措辭的美國會參議員恩斯特（Joni Ernst）的工作人員說，新立法將涵蓋前蘇聯時代的防空系統。官員們說，美國的決定已經通知了國會。

據悉，烏克蘭已經擁有了一些俄羅斯的防空系統，包括S-300防空導彈。然而，烏軍需要更多這樣的防空系統，能夠在中遠距離進行防空作戰，以抵禦俄羅斯的飛機和導彈攻擊。美國和北約國家向烏克蘭提供的肩扛式“毒刺”導彈只對俄軍直升機和低空飛行的飛機有效。

美國希望提供額外的防空系統將使烏克蘭能夠建立一個事實上的禁飛區，因為美國及其北約盟國已經回絕了烏克蘭要求聯盟建立禁飛區的呼籲。拜登政府官員表示，這一步驟可能導致以美國為首的聯盟與俄羅斯軍隊之間的直接對抗，而美國決心避免這種對抗。

美國白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）說，拜登本周將前往布魯塞爾參加北約峰會，討論為烏克蘭“正在進行的威懾和防禦努力”。副總統哈里斯、國務卿布林肯和國防部長奧斯汀也已訪問歐洲東部盟國，討論如何加強烏克蘭的防禦性武器。

一位美國官員說：“我們正在繼續與我們的盟友和主要夥伴合作，每天向烏克蘭激增新的援助，包括源自蘇聯或俄羅斯的防空系統和使用它們的必要彈藥”。奧斯汀上周訪問了斯洛伐克，探討該國是否會從其武庫中向烏克蘭送出一套S-300防空導彈。斯洛伐克曾表示，如果美國向其提供替代品，將會這樣做，但這種安排尚未達成一致。

美國製造的武器，如“愛國者”防空系統供不應求，且需要美國軍事人員或幾個月的培訓才能操作。德國和荷蘭的“愛國者”防空導彈系統正被派往斯洛伐克作為權宜之計。

斯洛伐克國防部長納德（Jaroslav Nad）在周四與奧斯汀舉行的聯合新聞發布會上告訴記者稱，“我們一直在與美國進行討論”。他說：“如果出現一種情況，即我們有適當的替代品，或者我們有一定時期的能力保證，那麼我們願意討論（S-300防空導彈）系統的未來。”