美防長和北約秘書長警告俄羅斯不要在烏克蘭使用化學武器

美國/俄羅斯/烏克蘭

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg ）分別在3月20日播出的電視專訪中警告俄羅斯不要在入侵烏克蘭的戰爭中使用化學武器。

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奧斯汀在周日接受了美國哥倫比亞廣播公司（CBS）“面向全國”節目的訪問。節目主持人布倫南（Margaret Brennan） 向剛剛結束對保加利亞和斯洛伐克訪問的奧斯汀提問稱：“你剛剛聽到了關於馬里烏波爾市內發生的可怕的報道。美聯社報道說，一所關押着數百名平民的學校被蓄意攻擊。你能證實這一點嗎？”

奧斯汀回答說：“在過去幾周里，我們已經看到了（俄羅斯）對（烏克蘭）城市、城鎮和平民的蓄意攻擊。而且，（俄總統普京）他之所以採取這些步驟，是因為正如前面所描述的，他的行動停滯不前。他沒能像他想的那樣迅速實現他想實現的目標。所以他......他採取了我們每天都能看到的戰術。我需要重申，這真的很令人厭惡。但是，我再次向烏克蘭人民致敬，我向他們致敬，他們英勇戰鬥，仍然決心保衛他們的國家。”

布倫南指出：“你所描述的是戰爭罪行。馬里烏波爾的一位當地領導人所描述的情況是，有居民被運往難民營。俄羅斯是否即將拿下該城市，這將是一個戰略勝利？”

奧斯汀表示：“很難說（這將是一個戰略勝利）。我的意思是，我們已經看到了他們在這個城市、基輔和其他城市之後的重大努力。（俄軍）他們真的想開始控制人口中心，但他們還沒有拿下它。我們在過去看到，烏克蘭人進行了反擊，他們利用自己的主動權在戰場上移動東西，他們給俄羅斯人造成了一些重大問題。”

布倫南提到：“俄羅斯還說，迄今為止，其在烏克蘭至少使用了兩次高超音速導彈。所以這是一種飛行速度超過每分鐘一英里的導彈。它非常難以攔截。這種武器是否改變了遊戲規則？”

奧斯汀說：“我不會把它看作是改變遊戲規則的因素。（普京）他之所以訴諸於使用這些類型的武器，是因為他試圖重新建立一些勢頭。我們已經看到......，同樣，我們已經看到他直接攻擊城鎮和平民。我們預計看到的這種情況會繼續下去。但我不認為使用高超音速導彈本身就會改變遊戲規則。你會質疑他為什麼會這樣做。他的精確制導彈藥不夠用了嗎？他是否對自己的能力有完全的信心——他的部隊有能力重新建立起勢頭？但是我不認為這本身就能改變遊戲規則。我無法證實或質疑他是否使用了這些武器。”

布倫南說：“美國公開的評估是，俄羅斯擁有大約90%的集結戰鬥力。因此，如果他們在25天內失去10%的戰鬥力，他們還能有效嗎？”

奧斯汀回答說：“（俄軍）他們今天在他們的......他們在地面上的機動部隊基本上是停滯的。這產生了他把他的部隊轉移到一個碎木機的效果。你知道，烏克蘭人繼續削弱他的部隊，他們一直非常有效，使用我們提供給他們的裝備，你知道，還有裝甲武器和飛機武器。同樣，烏克蘭人民擁有重要的決心。”

布倫南問道：“其中一個擔憂是，如果普京被逼到了絕境，他將升級以緩和局勢，他將去使用大規模毀滅性武器。你是否期望聽到更多關於核武器的威脅？這對他來說是一個真正的、可行的選擇嗎？”

奧斯汀說：“我只想說，任何使用核武器的威脅，任何關於使用核武器的言論都是非常危險的。因此，我對我們保衛自己的能力和我們的能力保持信心。但是，我再次認為那種......那種談話、那種言論是沒有幫助的。”

布倫南問道：“但你把它當真了嗎？”

奧斯汀說：“絕對的。而且我再次表示，我對我們保衛自己和保衛我們的盟友和夥伴的能力充滿信心。”

布倫南提到：“拜登政府警告說，大規模毀滅性武器的另一個選擇是化學或生物武器。普京本周早些時候發表了這個令人不寒而慄的演講，他聲稱五角大樓在烏克蘭的幾十個實驗室支持生物項目，拜登政府剛剛說這是完全錯誤的信息。不過，中國已將此作為一個談話要點進行了重複。使用這樣的大規模殺傷性武器會改變美國的考慮嗎？這裡是否有一種程度的災難使美國不能坐視不管？”

奧斯汀表示：“我認為，如果使用化學或生物武器，你會看到，因為不僅是美國，而且是全球社會的重大反應。再說一遍，我不想猜測究竟什麼會改變我們的計算。我認為，你知道，在這裡進行假設可能也是沒有幫助的。但我認為這是一個非常嚴肅的步驟。正如你聽到我們的總統所說，我們不會輕視這一點。”

布倫南還在採訪中提到：“莫斯科正在抨擊美國（向烏克蘭）大量提供武器，你談到了所有改變遊戲規則的東西，你說反坦克，毒刺導彈，總統授權和國務卿簽字的八億（美元軍援）。這些裝備何時開始到達？就我們提供給烏克蘭的東西而言，什麼是最起作用的？”

奧斯汀說：“我們一直在提供這種類型的裝備，而這使我們能夠提供更多。在過去兩周，我們已經向烏克蘭提供了價值超過3億美元的裝備，而總統最近在這裡簽署的8億美元使我們向烏克蘭提供的安全部隊援助總額超過20億美元。我想提醒你們，自2014年以來，我們與我們的一些其他盟友一起，在那裡派駐了培訓人員。而且，我們不僅向他們提供了裝備，而且一旦我們提供了裝備，他們就準備使用這些裝備。”

就美國和斯洛伐克等國是否將協調向烏克蘭提供S-300防空導彈的問題，奧斯汀說：“它們已經準備好了。因此，我們要做的是，我們將繼續與他們合作，並繼續與其他盟友和夥伴合作，不僅創造條件提供這種援助，而且，你知道，努力確保他們有能力保護他們的天空，並繼續前進。”

北約秘書長斯托爾滕貝格另在接受加拿大廣播公司（CBS）採訪時表示， 他對加拿大迄今為止對烏克蘭的援助承諾表示讚賞，但希望所有盟國“做得更多”，並落實將至少2%的GDP用於國防的承諾。

斯托爾滕貝格在採訪中說：“但是，當然，有必要做得更多，這也是我相信在下周的峰會上，我們也將開始討論，不僅是對烏克蘭危機的即時反應，而且是我們應該如何通過並重新設置我們的威懾和防禦，以更長期地應對在烏克蘭發生的這場殘酷的戰爭。”

斯托爾滕貝格強調，北約在目前的情況下肩負着雙重責任，支持烏克蘭，但也確保衝突不會進一步蔓延。當被問及北約是否可以參與確保人道主義援助或疏散的走廊時，斯托爾滕貝格說，是普京應對戰爭的殘酷性負責。

斯托爾滕貝格表示：“但北約不會出現在地面上，（不會）在烏克蘭領空派飛機，因為這很可能會引發北約和俄羅斯之間的全面戰爭。”

就俄方對烏克蘭進行化學武器攻擊的威脅，斯托爾滕貝格在美國全國廣播公司（NBC）周日播出的節目中強調：“任何使用化學武器的行為都將是對國際法，禁止使用化學武器的公然和粗暴的違反。同時我們知道，俄羅斯以前曾在歐洲對他們自己的政治對手使用過化學製劑。”

斯托爾滕貝格補充說：“所以這是我們極為重視的事情。但與此同時，我們也沒有......我們非常清楚，我們需要採取行動，防止這場衝突從烏克蘭的非常血腥、醜陋、可怕的衝突變成北約和俄羅斯在歐洲的全面戰爭。”