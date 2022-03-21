英國首相稱有意閃電訪問基輔拜訪澤連斯基

英國/烏克蘭/澤連斯基

自俄羅斯上月24日入侵烏克蘭以來，烏國總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）誓死捍衛祖國、沉着冷靜的態度獲各界大讚與支持，近日就有英媒透露，英國首相約翰遜（Boris Johnson）有意拜訪烏克蘭，與澤連斯基面對面會談，當面表達支持烏克蘭對抗俄國的立場。此前有消息稱澤連斯基決絕婉拒美國與英國拯救他與家人避難好意。

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據自由時報今天引述消息報道稱，因欣賞澤連斯基風範！ 英媒透露首相約翰遜有意造訪基輔跟澤連斯基見一面。

根據《每日郵報》 報道，約翰遜正在考慮閃電造訪基輔，以表示支持烏克蘭對抗俄總統普京（Vladimir Putin）。約翰遜已要求相關官員評估他前往基輔與澤連斯基會談的可行性，若可行，約翰遜想儘快展開行程。

消息稱，不過英國安全官員對於約翰遜想前往戰區前線感到不安，以基輔近日持續遭受俄軍猛攻的狀況來看，如何確保約翰遜的安全勢必是一大難題。

自由時報稱，另外據《衛報》 21日報道稱，約翰遜相當欣賞烏克蘭總統，大讚澤連斯基是“英勇的戰爭領袖”。約翰遜透露，早在烏俄戰事爆發前，他就下令為澤連斯基及其家人提供在英國的住所，不過澤連斯基相當清楚自己的職責，果斷回絕約翰遜的好意，強調如果真的爆發戰爭，他也會堅守基輔與人民站在一起。