俄羅斯對烏克蘭狂轟濫炸以消耗戰施壓

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭政府周一拒絕了俄羅斯關於交出馬里烏波爾的要求。俄羅斯越來越多地轟炸平民區，以迫使烏克蘭放棄對南部和東部領土的主張。

廣告 繼續瀏覽後續

據華爾街日報今天報道稱，俄羅斯越來越多地依靠導彈和炮擊向烏克蘭施壓。俄羅斯攻擊了基輔、敖德薩和烏克蘭的其他多個地區，莫斯科似乎正在改變作戰計畫，以迫使烏克蘭放棄對南部和東部領土的主張。

烏克蘭政府周一拒絕了俄羅斯關於交出被圍困的港口城市馬里烏波爾的要求，那裡仍在繼續進行激烈的交戰。而在基輔附近，戰鬥已經進入僵持階段，俄羅斯軍隊似乎在用炮擊和遠程導彈削弱烏克蘭的陣地。周一，隆隆炮聲幾乎持續不斷。

隨着俄羅斯對烏克蘭的軍事進攻停滯不前，俄羅斯越來越多地轟炸平民區。這場戰爭正在演變為一場消耗戰，旨在迫使烏克蘭政府作出讓步，默許莫斯科的要求。

該報道稱，在俄羅斯做出這一看似戰術性的轉變之際，美國總統拜登本周前往歐洲，與北大西洋公約組織 、世界工業七國集團和歐洲的盟友和夥伴舉行會談，其中包括波蘭。預計他們將討論威懾行動、人道主義救援和為制裁俄羅斯進行活動。

俄羅斯外交部周一警告說，俄美關係“處於破裂的邊緣”。莫斯科周一召見了美國駐俄羅斯大使John Sullivan，向他遞交了一份抗議照會，抗議拜登將俄羅斯總統普京稱為“戰爭罪犯”。

白宮新聞秘書帕莎其說，美國總統拜登、法國總統馬克龍、德國總理朔爾茨、意大利總理德拉吉和英國首相約翰遜(Boris Johnson)在周一的電話中討論了他們對俄羅斯在烏克蘭戰術的擔憂。