俄羅斯諾貝爾和平獎得主捐獎章 協助烏克蘭難民

俄羅斯/烏克蘭/諾貝爾和平獎

2021年諾貝爾和平獎共同得主之一、俄羅斯媒體人穆拉托夫（Dmitry Muratov）2021年諾貝爾和平獎頒獎儀式上。

2021年諾貝爾和平獎共同得主之一、俄羅斯媒體人穆拉托夫（Dmitry Muratov）今天表示，他將捐出自己的諾貝爾獎章，幫助烏克蘭難民。

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據中央社今天引述消息報道說，穆拉托夫是俄羅斯主要反對派報紙“新報”（Novaya Gazeta）總編輯，2021年與菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）因致力“捍衛言論自由”共獲諾貝爾和平獎。

穆拉托夫在通訊軟件Telegram上寫道，他及“新報”已決定將諾貝爾金質獎章捐給烏克蘭難民基金。穆拉托夫指出，他希望與“和平的難民及需要緊急治療的傷病孩童”分享這個獎章。穆拉托夫也呼籲停火、換囚、歸還蒙難者屍體，並提供人道主義走廊和援助。

“新報”上周曾在頭版刊登抗議照片顯示，一名俄羅斯國營電視台編輯闖進攝影棚，在新聞直播時持標語抗議俄軍入侵烏克蘭。但該報也礙於俄國政府審查，模糊處理海報上部分口號。

據該報道，“新報”已成為敢發表反對克里姆林宮觀點的少數僅存俄羅斯媒體之一。自2000年以來，該報已有6名記者和撰稿者遭殺害，包括調查記者波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）。