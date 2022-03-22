普京批評者納瓦爾尼被判監9年

納瓦爾尼被判監9年

身陷囹圄的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny），3月22日再次被法庭判定有罪，新的罪名是“欺詐”罪。這可能會導致他的刑期大幅度延長。這個事件顯示莫斯科消除不同聲音的決心將持續下去。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社報道，法官稱納瓦爾尼所犯的“欺詐罪”就是由一個有組織的團體進行的財產盜竊行為”。法官還給他定了一條較輕的罪名--“藐視法庭罪”。

檢方指控納瓦爾尼把其政治組織得到的價值數百萬美元的捐款挪為個人使用。檢察官上周要求法庭將他的刑期延長到13年，並將他轉往條件更嚴苛的刑事流放地。

現年45歲的反貪污腐敗活動人士納瓦爾尼是俄羅斯最有影響力的普京反對者，曾在全國各地組織過各類反政府示威，批評普京的統一俄羅斯黨充滿“騙子和小偷”，指控普京搞封建集權，“吸干俄羅斯的血”。

2018年，納瓦爾尼被法院裁定“挪用公款罪”成立，被判處緩刑，使他無法參選總統，無法通過選舉挑戰普京。納瓦爾尼強烈否認挪用公款的指控，並稱對他的法律訴訟是克里姆林宮對他的報復，出於政治目的。

納瓦爾尼和他的團隊經常公布對總統普京在內的俄羅斯精英階層財富的調查結果，影響力極大。

2020年8月，納瓦爾尼從西伯利亞城市托木斯克飛往莫斯科途中急病昏迷，後被轉送德國柏林搶救後被發現遭神經毒劑毒害。2021年1月17日，康復出院的納瓦爾尼回國，但在機場便遭俄羅斯警察逮捕。

俄羅斯莫斯科法院2月2日認定納瓦爾尼“違反緩刑條件”，判處三年半刑期。他在法庭上，抨擊普京是下毒者，對他發動毒劑襲擊。

俄羅斯全國多地曾爆發數以萬計民眾參與的示威，抗議俄當局及聲援納瓦爾尼。

在納瓦爾尼被捕後，他在全國的一些政治組織被當局宣布為“極端組織”而被強行解散。他的許多主要助手都因擔心遭政府迫害被迫逃離俄羅斯。

同時，俄羅斯當局也對獨立媒體和非政府組織施壓打擊，宣布許多為“外國代理人”。一些組織和媒體因擔憂被檢控而自行停止運作。

俄羅斯近期通過新的法律，對有關俄羅斯入侵烏克蘭的“軍事行動”的所謂“假新聞”進行嚴懲，刑期可高達15年後，更多的媒體被關閉。

為了進一步控制俄羅斯國內民眾所獲取的信息，俄羅斯3月5日宣布在境內封鎖推特、臉書和Instagram等社媒平台，以及幾家獨立新聞媒體的網站。

納瓦爾尼在Instigram上譴責俄羅斯入侵烏克蘭，呼籲他的支持者進行抗議。據人權組織統計，自普京2月24日下令大舉入侵烏克蘭以來，在全國各地的抗議行動中，已經有1.5萬多名示威者被警察拘捕。