澤連斯基擔憂烏克蘭城池失守前已遭轟炸摧毀

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基表達擔心，在烏克蘭各城市落進入侵的俄軍前，就會先被轟炸摧毀。美國總統拜登和歐洲多國領導人21日舉行電話會議時，譴責俄羅斯採取日益殘酷的戰略。

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據法新社報道，烏克蘭總統澤連斯基21日稱，在烏克蘭各城落進入侵的俄軍前，就會先被「摧毀」，因此他再次喊話要跟普京直接對話。

俄羅斯為20日夜將基輔一座購物中心夷為平地導致8人喪生的攻擊事件辯護說，烏克蘭軍方用此商業中心作軍事用途。

與此同時，美國總統拜登和歐洲多國領導人舉行電話會議，因應俄羅斯採取日益殘酷的戰略。消息稱，說，俄羅斯顯然沒有被西方國家的制裁嚇倒。

儘管平民傷亡人數激增，澤連斯基明確表示，他的同胞不會把首都基輔（Kyiv）、東部第2大城哈爾科夫（Kharkiv），或遭狂轟濫炸且被圍困的馬立波（Mariupol）拱手讓給俄羅斯。 澤連斯基說：「烏克蘭不會聽從俄羅斯下的最後通牒。」但澤連斯基還說：「我們應該先會被摧毀。」

據美國高級別國防官員表示，在俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭近1個月後，莫斯科當局加強空中、海上的行動，光是過去24小時就飛行了300架次，正不顧一切想扭轉烏克蘭頑強抵抗的局勢。

據聯合國統計，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已知有925名平民喪命，罹難者包括75名兒童，另有1496人受傷， 但實際的死亡人數肯定更多，因為馬立波官員表示，在俄軍狂轟濫炸下，光是馬立波就有超過2000人喪命。

在普京發動的這場戰事中，馬立波是一大關鍵目標，因為該城可作為西南方的克里米亞俄軍與北方及東方的俄羅斯控制區之間的陸地橋樑。