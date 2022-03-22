澤連斯基與普京能否直面對談？

烏克蘭戰爭/澤連斯基/普京

烏克蘭總統澤連斯基堅持要與俄羅斯總統普京會談。如果不與俄羅斯總統普京會面，就不可能通過談判結束俄烏戰爭。澤連斯基提出在以色列耶路撒冷是一個談判好地方。近一年來，澤連斯基一直在尋求與普京會晤，但普京一直拒絕。

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據路透社報道稱，烏克蘭總統澤連斯基周一表示，如果不與俄羅斯總統普京會面，就不可能通過談判結束俄烏戰爭。澤連斯基告訴歐洲公共電視網絡，這樣的會談可以討論烏克蘭被佔領土的未來，但需要更多時間來解決這個問題。澤連斯基還重複了他在本月早些時候說過的話，即烏克蘭現在無法獲得北約成員資格。

澤連斯基在採訪中說：“我認為，在我們與俄羅斯聯邦總統會談之前...你無法真正了解他們為了停止戰爭準備做什麼，以及如果我們不準備做出這樣或那樣的妥協，他們準備做什麼。”

近一年來，澤連斯基一直在尋求與普京會晤，但後者一直拒絕，並要求澤連斯基解決該國與分離主義地區的“內戰”。這些地區與莫斯科之間有關聯。

自俄羅斯軍隊上個月進入烏克蘭以來，澤連斯基發出了越來越迫切的呼籲，要求進行會談以結束衝突。上周，他呼籲迅速舉行會談，以便俄羅斯能夠“限制其錯誤造成的損失”。

俄羅斯對烏克蘭的攻擊已造成數千人死亡，並將烏克蘭4,400萬人口中的近四分之一趕出家園。德國預測，未來幾周難民人數可能高達1,000萬。

澤連斯基在採訪中說：“我準備在與俄羅斯總統的會晤中提出被佔領土的問題，但我確信，在這次會晤不會得出解決方案。”澤連斯基說，在處理這些問題之前，需要滿足幾個條件，即停火、撤軍和安全保證。澤連斯基指出，“如果人們試圖停止戰爭，就會有停火和撤軍。總統會面，就撤軍達成協議，並做出某種形式的安全保證，”他說。“必須找到折衷方案，以某種方式保證我們的安全。”

澤連斯基說，烏克蘭很清楚它現在不能被接納為北約成員。澤連斯基說，北約成員國“明白他們不想與俄羅斯打仗，因此不能接納我們...我們必須接受這一點，並接受其他安全保證。”