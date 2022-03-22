為何馬里烏波爾“攻&守”對俄烏意義都很重大？

馬里烏波爾難攻難守

美國智庫“戰爭研究所”3月21日發布戰情分析指，俄軍當天在烏克蘭首都基輔（Kyiv）周邊以守勢為主，沒有發動進攻；在烏克蘭東北部的俄軍面臨補給問題；唯有在南部馬里烏波爾（Mariupol），俄軍有“緩慢但穩定”的進展，民間設施遭攻擊，估計未來數周內馬里烏波爾將淪陷。俄軍幾周以來持續轟炸當地。烏克蘭總統澤連斯基21日也說，馬里烏波爾正在被俄軍“化為灰燼”。英國《BBC》分析說，4大主因驅使，俄軍無論如何都要拿下這個港口城市。

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BBC說，馬里烏波爾成了這場戰爭的關鍵，如果陷落，對俄羅斯而言可以說是戰略性的大勝利，但對烏克蘭來說則是一個重大打擊。

俄軍持續猛攻該市的4大原因包括，第一，確保克里米亞（Crimea）和頓巴斯地區之間的陸路暢通，從實時戰況地圖來看，位於克里米亞的俄軍希望與烏東頓巴斯（Donbas）地區的友軍會合，而馬里烏波爾就是一個“塞子”，將這條路線死死堵住。

第二是扼殺烏克蘭經濟：該市不僅是港口重鎮，也是大型鋼鐵廠的所在地、煤炭和玉米的主要出口樞紐，如果被佔領，俄羅斯將能夠控制烏克蘭8成以上的海岸線，徹底切斷其海上貿易，甚至更進一步讓烏克蘭“與世隔絕”。

第三，俄國將奪取馬里烏波爾視為大外宣機會，這裡是烏克蘭民兵部隊“亞速營”所在地，莫斯科對內宣稱“亞速營”成員中有所謂的新納粹份子，一旦奪下該市，莫斯科就可以告訴俄國民眾，祖國派年輕人到烏克蘭作戰，是為了清掃藏在鄰國的“納粹”。

第四是提振俄軍士氣，並對齊心抗敵的烏克蘭軍民造成沉重打擊，甚至產生威懾。

儘管這個城市如此重要，但路透社報導，烏東頓內茨克（Donetsk）領導人普希林（Denis Pushilin）21日向俄媒《國際文傳電訊社》（Interfax）透露，雖然馬里烏波爾已經被俄軍圍困多日，但估計至少一周內無法拿下該市。

普希林說：“我不太樂觀在兩、三天，甚至一周內能打下馬里烏波爾，很不幸的是，這座城市很大。”