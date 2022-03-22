艾未未在羅馬為普契尼的“圖蘭朵”配置烏戰悲影

意大利/艾未未/歌劇 "圖蘭朵 "

法新社說，艾未未並非時鐘大師，但通過在羅馬上演他的配影 "圖蘭朵"，這位中國持不同政見的藝術家卻創造了轟動有影響的新聞。"圖蘭朵"今天周二在羅馬歌劇院公開首演，是為中國這位64歲的持不同政見的藝術家改編。而指揮利尼夫Oksana Lyniv是烏克蘭布羅迪鎮人，位於利沃夫以東約100公里處，她回憶起八年前在敖德薩首次演出的《圖蘭朵》對她產生的親切共鳴。她說，如今敖德薩管弦樂團、芭蕾舞團和合唱團的許多成員現在正在保衛烏克蘭。

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據法新社今天報道稱，在羅馬，艾未未和烏克蘭的一位音樂大師演繹了一個全新的 "圖蘭朵 "意境。而從賈科莫-普契尼未完成的歌劇 "圖蘭朵"的開場前五個陰鬱的音符開始，觀眾就陷入了一個充斥混亂和暴力世界的紛擾，而藝術家艾未未--這是他投身歌劇處女作--沒有給觀眾任何喘息的機會。

"圖蘭朵"今天周二在羅馬歌劇院公開首演，是為中國這位64歲的持不同政見的藝術家改編的，艾未未以譴責違反人權和鉗制言論自由的專制主義的裝置、雕塑和照片而聞名。

烏克蘭指揮家奧克薩娜-利尼夫（Oksana Lyniv）出現在指揮台上，增加了這部作品的新賦意義，因冠狀病毒，這部作品的首演曾被推遲到2020年，但今天的開幕式則被置於歐洲戰爭揮之不去的印記之下。

艾未未在一次新聞發布會上說，"我們仍在目睹（領土）衝突，這是不可想象的，"艾未未說，“我們正處在歐洲最大的人類戰爭中。” 艾未未用英語說：“由於俄羅斯發動的戰爭，300多萬烏克蘭人被迫逃亡。”

普契尼的這部歌劇其實以中國為背景，圍繞着殘酷的圖蘭朵公主這一角色展開，她殺死了所有未能解開三個謎語的追求者。

難民、供奉犧牲品和一個道德敗壞的唱詩班是劇中角色。艾未未用引人注目的視頻圖像來加強瀰漫在歌劇中的威脅感。在一個描繪未來城市廢墟的布景後面，艾未未投射出近期事件中令人震驚的圖像，從戴着口罩和防護裝備的醫院工作人員，到激流中的難民，到與香港示威者對峙的防暴警察，再到顛沛的移民。

當第三幕的合唱團唱着 "我們迷失了"，毆打、扼殺和催淚瓦斯的畫面侵滿了屏幕。

該報道稱，對於44歲的烏克蘭人奧克薩娜-林尼夫來說，艾未未強大的視覺象徵主義與普契尼的意圖完美呼應。普契尼的《圖蘭朵》在1924年去世時尚未完成。但她說：“從第一章節開始，你就能在空氣中感受到將要發生的事情的世界末日特徵。”

去年，利尼夫是第一位女性指揮家指揮著名的拜羅伊特歌劇節，今年1月，她被任命為博洛尼亞歌劇院的指揮，這也是意大利第一個由女性領導的歌劇院，利尼夫也創造了歷史。

利尼夫Oksana Lyniv是烏克蘭布羅迪鎮人，位於利沃夫以東約100公里處，她回憶起八年前在敖德薩首次演出的《圖蘭朵》對她產生的親切共鳴。

她說，如今敖德薩管弦樂團、芭蕾舞團和合唱團的許多成員現在正在保衛烏克蘭。

艾未未裁截了普契尼的同代人佛朗哥-阿爾法諾在該作品中加入的 "大團圓結局"，而是讓觀眾來決定尾聲的結局。據奧克薩娜-林尼夫解釋，這是向我們每個人提出了挑戰，要求我們選擇自己的命運，來決定 "你在這個社會中要扮演什麼角色"--暴君圖蘭朵，冒險的難民王子卡拉夫，還是為愛獻身的劉。