俄央行行長納比烏琳娜據報辭職遭普京拒絕

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彭博社3月23日引述四位消息知情人士的話報導，在普京下令全面入侵烏克蘭後，俄羅斯中央銀行行長納比烏琳娜（Elvira Nabiullina）曾試圖辭職，但卻被俄總統普京告知要留下來續職。

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上周剛被提名俄央行行長新的五年任期，納比烏琳娜目前就其本人去留問題的意見不可能被外界獲知。報導指，她被留下來管理對烏戰爭和國際制裁的後果，這場戰爭很快就使她在上任九年來所取得的大部分成就付諸東流。這些知情人士說，現在離開將被視為對普京的背叛，而她與前者已經密切合作了近20年。

現年58歲的納比烏琳娜沒有公開評論她的重新任命，也沒有回應記者的質詢。俄羅斯中央銀行和克里姆林宮的發言人沒有回複評論請求。據熟悉情況的人說，只有一名高級官員因戰爭而辭職：自蘇聯解體後，在上世紀90年代長期從事俄羅斯經濟改革的阿納托利·丘拜斯(Anatoly Chubais)本周辭去了普京總統氣候特使的職務，並離開了該國。

在開戰前，納比烏琳娜受到投資者的青睞，被《歐洲貨幣》和《銀行家》等出版物譽為世界上最好的貨幣政策制定者之一，現在她面對的是一個被國際制裁孤立的戰時經濟，以及隨着外國公司的離開而對投資的饑渴。2月24日入侵事件發生後，美國及其盟國對盧布實施了全面打擊，包括對俄央行海外外彙儲備的凍結，致使盧布暴跌。納比烏琳娜被迫將基準利率從9.5%提高至20%，並實施了資本管制以阻止現金外流。

俄央行表示，在國際制裁限制凍結其6430億美元儲備中的一半以上後，它放棄了保護盧布的干預措施。“只要有升級，央行就只能適應衝擊，”認識納比烏琳娜20多年的俄羅斯銀行前高級官員維尤金（Oleg Vyugin）說。報導指，一些俄央行官員描述了入侵後幾周內的無望狀態，他們感到被困在一個機構中，他們擔心隨着俄羅斯與世界的隔絕，他們面向市場的技能和經驗將沒有什麼用處。有一次，離職的速度非常快，以至於IT部門缺少人手來終止賬戶。箭頭貼在通道上，引導員工在離開時通過最後的官僚機構。

報導稱，俄央行的其他部門蜷縮在比平時更重的工作負荷下，甚至看到一連串的簡歷從被制裁的銀行送來。據熟悉情況的人士說，一些俄央行官員描述了在入侵前幾周的無望狀態，官員們模擬的情景包括俄羅斯的銀行可能被切斷SWIFT國際結算系統，但認為對央行儲備進行制裁的可能性過於極端，只是假設。普京本月早些時候說，他相信俄羅斯將克服目前的經濟困難，並更加獨立。他將目前的限制浪潮與冷戰期間對美國施加的限制相比較，並稱“蘇聯在制裁下生活，發展並取得了巨大的成功。”

在上周五決定將基準利率維持在20%的二十年高位附近後的簡短聲明中，納比烏琳娜將實現4%的通脹目標推遲到2024年，並警告說俄羅斯的經濟正走向收縮和動蕩，沒有明確的終點。與最近的傳統不同，她在利率會議後沒有接受媒體提問。據經濟學家們預測，俄羅斯今年的GDP將出現兩位數的下降，而盧布的崩潰和商品的短缺可能會引發高達25%的通貨膨脹，這是俄羅斯自1998年政府債務違約以來從未見過的水平。

在她的領導下，俄央行在戰前積累了世界上最大的外彙和黃金儲備之一，打擊了被認為管理不善或資本不足的貸款人，並使通貨膨脹率達到了俄羅斯後蘇聯歷史上的最低水平。阿爾法銀行的經濟學家奧爾洛娃（Natalia Orlova）回憶說：“納比烏琳娜上任時，沒有人認為她能夠穩定通貨膨脹。她使中央銀行達到了絕對的國際標準。”

報導指，與過去的危機相比，俄羅斯經濟未來的道路並不明顯。緊急加息和對外彙交易的限制目前已將銀行業的問題封存起來，俄羅斯市場只能看到零星的重新開放。違約的威脅正困擾着政府和公司。巴黎政治大學經濟學教授古里耶夫（Sergei Guriev）說：“中央銀行沒有希望恢復其舊政策”。古里耶夫於2013年逃到巴黎，曾擔任歐洲復興開發銀行的首席經濟學家，他認識納比烏琳娜大約15年了。古里耶夫評價後者說：“她沒有報名參加戰時工作，她不是那種能夠在金融市場關閉和災難性制裁下工作的人。”

此前，據塔斯社3月9日報導，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在回答提問時表示，克里姆林宮不知道有關納比烏琳娜據稱辭職的傳聞。