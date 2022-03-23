俄總統與國際組織關係特使、“私有化之父”丘拜斯因反戰辭職

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據彭博社3月23日引述兩名知情人士的話報導，俄羅斯聯邦總統與國際組織關係以實現可持續發展目標特使阿納托利·丘拜斯（Anatoly Chubais）因反對普京總統發動的對烏侵略戰爭而辭職，並已離開俄羅斯。曾在葉利欽時期擔任俄聯邦第一副總理、總統辦公廳主任、財政部長等要職的丘拜斯也因此成為了，在入侵烏克蘭問題上與克里姆林宮決裂的最高級別在職官員。

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現年66歲的丘拜斯曾在1991至1994年擔任俄聯邦國有資產國家管理委員會主席，並隨後在葉利欽政府中擔任要職，負責俄羅斯的私有化，對蘇聯解體後向俄羅斯引入市場經濟和私有制產生重要影響，被稱為俄羅斯“私有化之父”。

丘拜斯在2008至2020年期間擔任俄羅斯納米技術集團公司董事長。普京並於2020年12月將其任命為俄聯邦總統與國際組織關係以實現可持續發展目標特使，主要負責應對氣候變化等國際性議題。

丘拜斯是1990年代少數幾個留在普京政府並與西方官員保持良好關係的俄羅斯經濟改革者之一。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫沒有立即回應評論請求。

作為俄羅斯在上世紀90年代私有化的設計師，當年擔任聖彼得堡市副市長的普京在1996年選舉失敗後，是丘拜斯安排他到莫斯科，進入葉利欽的總統府辦公廳工作。在普京的領導下，丘拜斯在俄羅斯大型國有企業中擔任高級職務，直到2020年普京任命他為可持續發展問題特使。

自入侵烏克蘭受阻以來，普京當局加強了對反戰的國內批評者的壓力。普京在3月16日警告說，他將清除俄羅斯的“人渣和叛徒”，他指責這些人暗中為美國及其盟友工作

普京警告說：“任何人民，特別是俄羅斯人民，總是能夠把愛國者與人渣和叛徒區分開來，並把他們像不小心飛進嘴裡的蠓蟲一樣吐出來。”他稱：“我相信，這種自然和必要的社會自我清洗只會加強我們的國家，我們的團結、凝聚力和應對任何挑戰的準備。”

據塔斯社援引一位接近丘拜斯的消息人士的話證實，他辭去了總統特使的職位。兩名接近丘拜斯的消息人士告訴《俄羅斯商業諮詢》 新聞網站，丘拜斯已經人在土耳其，不打算回俄羅斯。

報導提及，曾在俄前總統梅德韋傑夫任內擔任高級經濟顧問，並在2018年之前擔任副總理的阿爾卡季·德沃爾科維奇(Arkady Dvorkovich)在譴責入侵烏克蘭後，於上周辭去了由俄政府支持的斯科爾科沃基金會的負責人職位。德沃爾科維奇也是世界國際象棋聯合會主席，他是截至目前多名公開反戰的俄聯邦前高官之一。