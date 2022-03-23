北約軍事官員：俄軍陣亡人數在7千至1.5萬人之間 俄黑海艦隊一上校旅長陣亡

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據美國有限電視新聞網（CNN）報導，兩名北約高級軍事官員3月23日在新聞發布會上向媒體表示，據估計，在俄羅斯對烏克蘭的持續入侵中，一個月內最多或有多達1.5萬名俄羅斯軍人喪命。另據多方消息顯示，俄羅斯黑海艦隊第810海軍陸戰旅旅長阿列克謝·沙羅夫上校22日在馬里烏波爾附近的戰鬥中陣亡。

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CNN的報導指，這些北約高級軍事官員指出，到目前為止，在衝突中喪生的俄羅斯軍人總數可能最低至7000人，或最高至15000人。其中一位官員說，他們的估計是基於烏克蘭告訴他們的情況、他們從俄羅斯“有意或無意”了解到的情況以及“公開來源”彙總的信息進行的評估。

這位官員周三說：“我們的估計是基於烏克蘭人告訴我們的，俄羅斯人讓我們知道的，有意的或錯誤的，因為在戰爭中會發生錯誤，以及我們從公開來源獲得的情報，我們認為俄羅斯人已經損失了最低7000人，最多15000人死亡。”

據烏克蘭武裝部隊總參謀部發布的消息指，有15600名俄羅斯軍人已在入侵行動中喪生。總體而言，這兩位北約高級軍事官員估計，可能有30000至40000名俄羅斯士兵死亡、受傷或完全失蹤。

其中的一位官員說：“據統計，在衝突中，當你有一個士兵被殺時，你一般有三個受傷的士兵，所以如果你去四折，那將是，我說在30000到40000（人）之間的損失，損失在行動中被殺，在行動中受傷，戰俘失蹤，你不知道士兵發生了什麼事。”

報導指，其他美國官員也估計了類似的範圍，低至7000人，高至14000名俄羅斯士兵被殺，但他們對這些估計表示“信心不足”。北約和美國都沒有在烏克蘭當地派駐部隊，這使得準確估計俄羅斯的傷亡人數變得非常困難。準確的統計可能需要幾周甚至幾個月的時間，而且可能只有在戰鬥停止後才有可能得知。

俄羅斯政府至今仍未更新在戰爭中死亡的士兵總數。俄羅斯親克林姆林宮小報《共青團真理報》本周的一篇報道曾提及，據稱俄羅斯國防部記錄了9861名俄羅斯軍人陣亡，16153人受傷，後來這一段落在文章中被刪除。

此外，據俄羅斯社交媒體VK上的塞瓦斯托波爾蘇維埃軍官聯盟受認證賬戶，以及俄佔區“塞瓦斯托波爾新聞網”等多方消息來源顯示，俄羅斯黑海艦隊第810海軍陸戰旅旅長阿列克謝·尼古拉耶維奇·沙羅夫（Alexei Nikolaevich Sharov）上校22日在馬里烏波爾附近的戰鬥中陣亡。

據“塞瓦斯托波爾新聞網”報導，黑海艦隊附近的兩個獨立消息來源向其證實了這一信息。2021年，沙羅夫被任命為駐紮在塞瓦斯托波爾的第810旅的指揮官。同年11月，在海軍陸戰隊戰士慶祝精銳軍支部成立316周年之際，沙羅夫曾發表慶祝詞稱：“我們，當代海軍陸戰隊，有尊嚴地繼承了我們前輩的傳統”。他說，“‘我們在哪裡，哪裡就有勝利’這句話已經成為黑海艦隊所有海軍陸戰隊員的座右銘和行動指南。”

報導指，塞瓦斯托波爾蘇維埃軍官聯盟及塞瓦斯托波爾市議會向親友、同事和所有認識阿列克謝·尼古拉耶維奇·沙羅夫的人表示誠摯的哀悼。