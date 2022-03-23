拜登啟程訪歐 美國將再制裁逾400名俄國家杜馬議員和精英

美國/歐洲/烏克蘭

美國總統拜登（Joe Biden)3月23日離開首都華盛頓開始對歐洲為期4天的訪問。他在出訪時通過推特表示：“我正在去歐洲的路上，召集國際社會支持烏克蘭，並確保普京為其選擇的戰爭付出沉重的經濟代價。”據《華爾街日報》3月22日報導，拜登政府正準備對俄羅斯國家杜馬的逾300名議員實施新的制裁，作為對普京當局全面入侵烏克蘭的懲罰努力的一部分。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登在出訪前接受了媒體簡短的採訪。有記者提問說：“總統先生，你現在有多擔心化學戰的威脅，俄羅斯（是否）會使用化學武器？ 這種威脅有多高？”拜登回答說：“我認為這是一個真正的威脅。”據一位美國官員稱，在拜登前往布魯塞爾與北約盟國領導人就烏克蘭局勢進行緊急會談之前，五角大樓向白宮提供了一系列可能在東歐盟國增兵的方案。

據美國有限電視新聞網（CNN）報導，北約國家領導人預計在此次峰會期間將同意加強聯盟的部署態勢，包括通過增加北約在聯盟東翼的部隊，加強網絡防禦和擴大北約的演習規模。美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）周二在主持拜登訪歐的媒體吹風會時表示，後者將與盟國協調對烏克蘭的軍事援助和對俄羅斯的新制裁。

沙利文提及：“就我們而言，自從拜登總統和美國在11月開始警告世界俄羅斯即將發動侵略以來，我們已經明確和持續地進行了三方面的努力。第一，通過提供武器和軍事裝備幫助烏克蘭自衛；第二，與歐洲、印度-太平洋和世界其他地區的盟國和夥伴密切協調，通過實施前所未有的制裁，對俄羅斯施加嚴厲和不斷升級的經濟代價；第三，通過加強我們在東翼的力量態勢和使我們的盟國更有能力抵禦俄羅斯的其他形式的侵略，強化北約和西部聯盟。”

沙利文稱：“我們已經在所有三個方面採取了決定性的行動，拜登總統的行程將涉及在這三個方面的每一個方面採取進一步行動。他將出席北約緊急峰會，其他29個北約盟國的領導人也將參加。他將參加七國集團領導人會議。他還將在歐洲理事會會議上向歐盟27國領導人講話。他將有機會就下一階段對烏克蘭的軍事援助進行協調。他將與我們的夥伴一起，對俄羅斯實施進一步的制裁，並收緊現有的制裁，以打擊規避行為，並確保有力的執行。”

沙利文補充說：“（拜登）他將與盟國合作，對北約在東翼的力量態勢進行長期調整。他將宣布採取聯合行動，加強歐洲的能源安全，最終減少歐洲對俄羅斯天然氣的依賴。他將宣布美國對協調的人道主義反應作出進一步貢獻，以減輕烏克蘭境內平民的痛苦，並應對日益增長的難民潮。從布魯塞爾出發，拜登總統將前往波蘭，在那裡他將與目前正在幫助保衛北約領土的美國軍隊接觸，他還將會見參與人道主義響應的專家。他還將與波蘭總統杜達舉行雙邊會晤。”

沙利文強調，普京在衝突開始時提及核武威脅是“我們確實必須關注的事情”。他並補充說：“根據我們目前的分析，我們迄今沒有改變我們的核態勢。 但我們在不斷監測這種潛在的緊急情況。當然，我們會儘可能認真地對待這個問題。”

另據美國官員和《華爾街日報》記者查看的內部文件顯示，拜登總統打算最快在周四訪問歐洲期間，宣布對俄羅斯國家杜馬的300多名議員實施制裁，他將在歐洲與北約盟國領導人會面，制定他們的下一步行動。據美國官員說，這些新的針對俄羅斯的制裁措施將與歐盟和七國集團成員協調宣布。美國國家安全委員會拒絕對此發表評論。

據悉，美方即將實施的對俄制裁方案將針對400名個人，包括俄國家杜馬的立法者和俄羅斯精英，這是在俄羅斯入侵烏克蘭的第四周所採取的制裁措施。上個月，普京本人以及他政府中的一些高級官員也受到了多國的聯合制裁。

俄羅斯聯邦議會由450個席位的國家杜馬（下院）和170個席位的聯邦委員會（上院）組成。上個月，俄羅斯立法者通過了一項要求普京承認俄羅斯控制的頓涅茨克和盧甘斯克分離主義地區“獨立”的法案。隨後，數百名投票支持這一法案的俄國家杜馬議員已遭到了歐盟和英國的制裁。本月，俄聯邦國家杜馬的一個委員會批准了一項法律，將傳播有關俄羅斯對烏克蘭入侵的所謂“虛假新聞”定為犯罪。該法案包括可能的15年以下的監禁。