拜登抵達布魯塞爾參加烏克蘭峰會

拜登飛抵布魯塞爾

美國總統拜登已經飛抵布魯塞爾，將與歐洲領導人就俄羅斯入侵烏克蘭問題舉行會談。消息人士稱，拜登計畫對莫斯科實施更多制裁，其中包括制裁俄羅斯議會成員。

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拜登的行程包括在布魯塞爾與北約和歐洲領導人舉行會談，並前往華沙與波蘭總統杜達進行磋商。

兩名熟悉情況的消息人士說，拜登和他的團隊正在制定對俄羅斯杜馬議員實施制裁的計畫，以報復俄羅斯入侵烏克蘭。預計制裁將於周四宣布。

《華爾街日報》稱，300名杜馬議員可能面臨制裁。

一位白宮發言人說:“我們還沒有就制裁誰和制裁多少人做出最終決定。”

這名官員表示:“總統周四有機會與我們的盟友對話，屆時將宣布額外的制裁措施，這些措施將與盟友一起推出。”