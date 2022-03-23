法媒烏克蘭助理遭綁架折磨 記者成為俄軍攻擊目標

俄羅斯/媒體

總部設在巴黎的無國界記者組織RSF周三發表聲明，譴責俄羅斯軍隊對協助包括法廣在內的法國媒體記者工作的烏克蘭地方助理加以綁架，並且對他施加虐待折磨。

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這位化名為尼基塔的32歲的烏克蘭地方助理經確認於3月5日在烏克蘭中部遭俄軍綁架，之後被拘押了9天時間，期間他遭受了毆打，電擊，模擬處決，以及禁食等諸多的折磨。

他在3月14日獲釋之後向無國界記者組織講述了他的經歷。他曾經的工作是律師與管理人員，自2013年起，尼基塔陸續擔任外國媒體在地助理與翻譯。他曾服務的媒體包括法國電視二台（France 2）、BFMTV和法國國際廣播電台（RFI）和法國廣播電台。

在曾僱用他的外國記者中，RSF所聯繫者一致表示：他非常專業、認真且稱職。隨着俄軍增加其肆意轟炸的炮火強度，他和所有烏克蘭人一樣，都十分擔心自己的家人。

無國界記者的公告還指出，同樣被俄軍拘禁八天、遭受類似的虐待的烏克蘭記者巴杜林（Oleg Baturin）於3月20日獲釋，他向無國界記者表示，俄軍拘押虐待他的目的是要起到殺雞儆猴的作用。

該非政府組織的執行主任克里斯托夫-德魯瓦（Christophe Deloire）表示，這些悲劇並不是一個孤立的案例，它表明記者現在因其身份和工作而成為目標，這種情況對報道衝突的外國記者和烏克蘭記者的未來尤其令人擔憂。烏克蘭記者的處境更加危險。無國界記者組織已經發現了其他令人擔憂的案件，並擔心會出現最壞的情況。多個國家的記者報告了他們的同事和合作者的失蹤，特別是在社交網絡上。無國界記者組織在烏克蘭西部的利沃夫，為烏克蘭和外國記者設立了一個幫助中心，為他們提供幫助，幫助他們繼續報道這場戰爭，這場戰爭似乎比以往任何時候都更像是一場信息的戰爭。

自從俄烏戰爭爆發以來，至少已經有五名記者在戰火中身亡。

首先，美國戰地記者布倫特·雷諾de（ Brent Renaud ）3月13日在基輔郊區遇難，之後，烏克蘭議會人權專員丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）議員3月15日表示，烏克蘭記者 杜達爾（Wiktor Dudar ）和紮昆（ Yevhen Sakun ）也死於俄軍炮火。她還指出，外國記者也遭到目標明確的槍擊，有多名記者受傷，其中一名瑞士人和兩名丹麥人。英國廣播公司天空新聞一個記者團隊攝下了自己如何在基輔西北部的布察（Bucha ）遭槍擊的情景，記者拉姆塞（ Stuart Ramsay ）受傷。美國福克斯新聞報道說，該台攝影師紮采夫斯基（ Pierre Zakrzewski ）和記者庫夫什諾瓦（Oleksandra Kuvshynova ）在烏克蘭首都基輔附近遇難。