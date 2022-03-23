澤連斯基向法國國會發表講話：價值觀比利潤更有價值，特別是用鮮血換來的利潤

烏克蘭/法國/俄羅斯

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月23日向法國國會兩院和巴黎市議會發表了在線視頻演說。澤連斯基的講話受到了法國國會兩院在場議員們的熱烈鼓掌。

廣告 繼續瀏覽後續

澤連斯基在講話中說：“女士們，先生們，參議員們! 女士們，先生們，議員們！巴黎市的議員們! 法國人民! 感謝你們今天有幸向你們發言。我相信你們很清楚在烏克蘭發生的事情。你們知道為什麼會發生這種情況。你們也知道誰應該受到指責。即使那些把頭藏在沙子里的人也知道。而他們的手還在試圖從俄羅斯獲得金錢。所以今天我對你們說：誠實、勇敢、理性和熱愛自由的人們。我帶着問題對你們說：如何停止戰爭？如何讓我們的國家恢復和平？因為構成答案的大部分難題都在你們手中。”

澤連斯基說：“3月9日，俄羅斯的炸彈被投到了我國馬里烏波爾市的一家兒童醫院和一家婦產醫院。這是一個位於烏克蘭南部的和平城市，絕對的和平——直到俄羅斯軍隊接近並圍攻它，就像在中世紀一樣。直到他們開始用饑渴折磨人們，放火殺人。在俄羅斯人投下炸彈的婦產醫院裡有一些人。有的婦女正在分娩。他們中的大多數人都獲救了，有些人受了重傷。有一名婦女不得不截肢，因為她的腳完全被炸碎了。還有另一名婦女……她的骨盆碎裂了。她的孩子在出生前就死了。”

澤連斯基說：“醫生們試圖拯救這名婦女。為她的生命而戰! 但她懇求醫生讓她死亡。她懇求離開她，不要幫助她。因為她不知道為了什麼而活着。他們進行了爭執，她還是去世了。這發生在烏克蘭，發生在歐洲，發生在2022年。當數以億計的人甚至無法想到這可能是這樣的，世界可能被如此破壞。我現在請你們為成千上萬的烏克蘭男女，所有因俄羅斯入侵我們和平的烏克蘭領土而被殺害的人，默哀一下。”

澤連斯基說：“經過幾周的俄羅斯入侵，馬里烏波爾和其他被佔領者打擊的烏克蘭城市就像凡爾登的廢墟。就像第一次世界大戰的照片一樣，我相信，你們每個人都看過。俄羅斯軍隊並不關心要打擊哪些目標。他們摧毀一切：居民區、醫院、學校、大學；裝有食品和藥品的倉庫被燒毀。他們燒毀一切。他們沒有考慮到‘戰爭罪’和‘有約束力的公約’等概念。他們給烏克蘭帶來了恐怖，國家的恐怖。你們每一個人都知道這一點。所有的信息都可以得到。所有的事實都在那裡。”

澤連斯基說：“關於婦女在臨時佔領區被俄羅斯軍隊強姦的問題。關於難民在路上被槍殺。關於他們明知記者是記者而將其殺害。關於那些在大屠殺中倖存下來的老人，他們現在被迫在防空洞里躲避俄羅斯對和平城市的攻擊，保護自己。80年來，歐洲一直沒有再看到現在正在烏克蘭發生的事情。因為俄羅斯的行動。當有的人如此絕望以至於乞求死亡！就像這名婦女。2019年，當我成為總統時，已經有了一個與俄羅斯談判的模式，即‘諾曼底模式。談判的形式是為了結束頓巴斯的戰爭，在烏克蘭東部的戰爭，已經持續了8年，很不幸。”

澤連斯基說：“有四個國家參加了‘諾曼底’模式的會議——烏克蘭、俄羅斯、德國和法國。四個國家，但通過他們，整個世界，所有的立場都得到了代表。有人支持，有人試圖拖延這一進程，有人想毀掉一切。但似乎重要的是，世界總是出現在‘諾曼底’（模式）會議的桌子上，即和平的桌子前。而當談判產生結果時，當我們設法將人們從囚禁中解救出來時，當我們能夠在2019年12月就一些決定達成一致時，這就像一股清新的空氣，就像一絲希望。希望與俄羅斯的會談能有所幫助。可以用語言說服俄羅斯領導人，讓莫斯科選擇和平。”

澤連斯基說：“但是2月24日到來了，一個毀掉所有這些努力的日子。我們所有的人，毀了‘對話’這個詞的古老含義。毀了歐洲與俄羅斯關係的經驗，毀掉了幾十年的歐洲歷史。所有這些都被俄羅斯軍隊轟炸了，被俄羅斯大炮摧毀了。在俄羅斯導彈襲擊後被燒毀。在辦公室里沒有找到真相。所以現在我們必須尋找它，並在戰場上獲得它。那麼現在怎麼辦？我們還剩下什麼？我們的價值觀：團結，以及捍衛我們自由的決心，共同的自由! 為巴黎和基輔，為了柏林和華沙，為馬德里和羅馬，為了布魯塞爾和布拉迪斯拉發。啜飲新鮮空氣肯定不會再有幫助，共同行動才有意義，共同施加壓力，迫使俄羅斯尋求和平。”

澤連斯基說：“女士們，先生們! 法國人民! 2月24日，烏克蘭人民團結起來了。今天，我們沒有右派或左派。我們不看誰在執政，誰在反對。通常的政策在俄羅斯入侵的那天就結束了，只有在和平的時候才會恢復。而這是正確的——為生命而戰，為了保護我們的國家。我們感謝你們，我們感謝法國的幫助。我們感謝馬克龍總統的努力。他展示了真正的領導力。我們不斷與他溝通，這是真的，我們正在協調我們的一些步驟。烏克蘭人看到，法國一如既往地重視自由。而你們保護它，你們記得價值觀是什麼：自由、平等、博愛。每一個詞對你們來說都充滿了力量! 我感覺到了，烏克蘭人民感受到了。”

澤連斯基說：“這就是為什麼我們期待你們，我們期待法國，期待你們的領導力，你們將能夠使俄羅斯尋求和平。讓它結束這場反對自由的戰爭，反對平等，反對博愛，反對使歐洲團結起來並充滿自由多樣生活的一切。我們期待法國，期待你們的領導力，能夠恢復烏克蘭的領土完整。我們可以一起做到這一點。如果在與會者中有人懷疑的話，你們的人已經確定了。像歐洲其他國家一樣。在法國擔任歐盟輪值主席國期間，將作出早該作出的歷史性決定——關於烏克蘭成為歐洲和歐盟的正式成員：在歷史的時間裡做出歷史性的決定，在法國人民的歷史上一直是這樣的。”

澤連斯基說：“女士們，先生們! 法國人民! 明天將是烏克蘭人為自己的生命、為自己的自由而戰的一個月，因為我們的軍隊一直在英勇地反對俄羅斯的壓倒性力量。我們需要更多的幫助! 我們需要更多的支持! 為了讓自由不至於失去，必須有良好的武裝：坦克和反坦克武器，航空和防空系統。我們需要這一切! 你們可以幫助我們。我知道，你們可以的！為了讓自由不至於失去，世界必須用制裁侵略者來支持它。每周都有一個新的制裁方案。每個星期都是如此！”

澤連斯基說：“法國公司必須離開俄羅斯市場：雷諾、歐尚、萊羅伊·梅林和其他公司。它們必須停止成為俄羅斯軍事機器的贊助商，成為殺害兒童和婦女的贊助商，成為俄羅斯軍隊的強姦、搶劫和掠奪的贊助商。所有公司必須一勞永逸地記住，價值觀比利潤更有價值。特別是用鮮血換來的利潤。我們已經必須考慮到未來，關於我們在這場戰爭之後將如何生活：需要有保障，強有力的保證。保證安全將是不可動搖的，保證不會有戰爭，保證戰爭總體上將是不可能（發生）的。”

澤連斯基說：“我們正在創建這樣一個保障體系。一個新的安全體系。我相信，法國將在其中發揮主導作用。這樣，就不會有人再去求死了! 這樣人們就能過上自己的生活。完整的生活。這樣，我們就不會在炸彈下、在戰爭中向人們告別，而是在時機成熟時告別。只有在和平中，只有在尊嚴中。因為你們必須活着，這樣你們才會被尊重。這樣你們才會被人們記住。這樣人們就會以法國向偉大的貝爾蒙多（Jean-Paul Belmondo）告別的方式向你們告別。謝謝你，法國!榮耀歸於烏克蘭!”

澤連斯基的講話受到了法國國會兩院在場議員們的熱烈鼓掌。