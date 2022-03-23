澤連斯基對日本國會發表講話：我感謝貴國在這樣一個歷史時刻的原則立場

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）3月23日向日本國會發表了視頻演說。他呼籲日本和國際社會繼續對持續入侵的俄羅斯實施經濟制裁。澤連斯基表達危機感稱，俄羅斯“正在準備使用沙林等的化學武器進行攻擊”。他還談及俄軍炮擊歐洲最大的核電站、紮波羅熱核電站，並指烏國內核電站處於危險形勢之中。據了解，澤連斯基是首位在日本國會發表在線演說的外國政要。

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澤連斯基在講話中說：“親愛的（日本眾議院議長）細田先生! 親愛的（參議院議長）山東女士! 岸田首相先生! 尊敬的日本國會議員們! 親愛的日本人民!作為烏克蘭總統，我非常榮幸在日本國會歷史上第一次向你們講話。我們的首都相隔8193公里的距離。取決於路線，平均來說，（兩國首都之間的行程）要坐15個小時的飛機。但我們的自由感之間的距離是多少？在我們對生活的渴望之間？在我們對和平的渴望之間？”

澤連斯基說：“2月24日，我沒有看到任何距離，我們的首都之間哪怕只有一毫米的距離，我們的感情之間甚至只有一秒鐘（的距離）。因為你們立即來到了我們的身邊（提供援助），為此我很感謝你們。當俄羅斯破壞了整個烏克蘭的和平時，我們立即看到，世界是真正反對戰爭的。真正為了自由，真正為了全球安全，真正為了每個社會的和諧發展。日本已經成為亞洲這一立場的領導者。你們立即開始工作，制止俄羅斯聯邦發動的這場殘酷的戰爭。你們立即開始為烏克蘭的和平而努力。因此，在歐洲，而這真的非常重要。它對地球上的每個人都很重要。因為沒有烏克蘭的和平，世界上就沒有人能夠滿懷信心地展望未來。”

澤連斯基說：“你們每個人都知道切爾諾貝利是什麼。烏克蘭的核電站，1986年在那裡發生了強烈的爆炸，輻射釋放。其後果在地球的不同地方都有記錄。切爾諾貝利站周圍30公里的區域仍然是封閉的，它是危險的。在消除該站爆炸後果的過程中，數千噸被污染的材料、碎片和汽車被丟棄在封閉區的森林中，就在地里。2月24日，俄羅斯的裝甲車經過這片土地，將放射性塵埃揚到空中。切爾諾貝利站被佔領了：通過武力，通過武器。想象一下，一個發生災難的核電站，關閉被摧毀的反應堆的禁閉室，運營的核廢料儲存設施。俄羅斯把這個設施也變成了戰爭的競技場。而俄羅斯正在利用這30公里的領土，這個封閉區，準備對我們的國防部隊進行新的攻擊。”

澤連斯基說：“俄羅斯軍隊離開烏克蘭後，需要多年時間來調查他們對切爾諾貝利造成的損害。哪些處理放射性物質的場所被破壞。以及放射性塵埃如何在地球上擴散。女士們，先生們! 在我們的土地上有四個正在運行的核電站! 這些是15個核單位。而它們都受到了威脅。俄羅斯軍隊已經用坦克向歐洲最大的紮波羅熱核電站開火。戰鬥已經破壞了數百個工廠，其中許多特別危險。炮擊威脅着天然氣、石油管道和煤礦。前幾天，俄羅斯軍隊還向烏克蘭蘇米地區的一家化工廠開火，出現了氨氣泄漏。我們被警告（俄軍）可能（對烏克蘭發動）的化學襲擊，特別是使用沙林，正如在敘利亞（發生的）那樣。”

澤連斯基說：“而世界政治家們討論的主要話題之一是：如果俄羅斯也使用核武器，該如何反應。世界上任何一個人、任何一個國家的信心都會被徹底摧毀。我們的軍人已經英勇地保衛烏克蘭28天了。28天，世界上領土面積最大的國家（對烏克蘭）發動了全面入侵。但（俄羅斯）他不是潛力最大的國家，不是最具影響力的國家，而且從道德的角度來看是最小的國家。”

澤連斯基說：“俄羅斯已經對烏克蘭的和平城市使用了一千多枚導彈，無數的炸彈。俄羅斯軍隊摧毀了我們幾十個城市。有些被燒成了廢墟。在許多被俄羅斯佔領的城鎮和村莊，我們的人民甚至不能有尊嚴地埋葬他們被殺害的親戚、朋友和鄰居。他們不得不把他們直接埋在破房子的院子里，埋在道路附近，埋在任何有可能的地方......數千人被殺害，包括121名兒童。大約900萬烏克蘭人被迫離開他們的家，他們的家鄉，逃離俄羅斯軍隊。我們的北部領土、東部、南部正在變得空曠，因為人們正在逃離這種致命的威脅。”

澤連斯基說：“俄羅斯甚至封鎖了我們的出海口，通常的貿易路線，並向世界上其他一些，潛在的侵略者展示如何通過封鎖海上航行對自由國家施加壓力。女士們，先生們!今天，是烏克蘭、夥伴國家和我們的反戰聯盟能夠保證世界安全不會被完全破壞。世界上將有一個國家自由的立足點，為了人民，為了保護社會的多樣性，為了邊界的安全：確保我們、我們的孩子、我們的孫子仍然擁有和平。你們看，國際機構並沒有發揮作用。即使是聯合國和安理會... 他們能做什麼？他們需要改革。他們需要注入誠信，要變得有效，真正做出決定，真正產生影響，而不僅僅是討論。”

澤連斯基說：“由於俄羅斯對烏克蘭的戰爭，世界變得不穩定了。世界正處於許多新危機的邊緣。而現在誰能確定明天會是什麼樣子？世界市場的動蕩對所有依賴原材料進口的國家都是一個問題。環境和糧食的挑戰是前所未有的。而最重要的是，現在正在決定地球上所有的侵略者——明確的和潛在的（侵略者）是否會被說服，他們所發動的戰爭將導致強大的懲罰，以至於他們不應該發動戰爭。他們不應該破壞世界。而負責任的國家聯合起來保護和平是絕對合乎邏輯和正確的。”

澤連斯基說：“我感謝貴國在這樣一個歷史時刻（所表現出）的原則立場。為了對烏克蘭的真正幫助。你們是亞洲第一個對俄羅斯施加真正壓力以恢復和平的國家，是你們支持對俄羅斯的制裁；而且我敦促你們繼續這樣做。我呼籲亞洲國家，也就是你們的合作夥伴，團結一致，穩定局勢。以便俄羅斯尋求和平，並停止其對我們國家烏克蘭的野蠻入侵的海嘯。（我認為），有必要對與俄羅斯的貿易實行禁運，有必要將公司從俄羅斯市場撤出，這樣資金就不會流向俄羅斯軍隊。有必要幫助我們的國家、我們的保衛者、我們的士兵，他們正在更多地阻止俄羅斯軍隊。現在就有必要開始考慮重建烏克蘭的問題，關於恢復被俄羅斯摧毀的城市和被它破壞的領土的生活。”

澤連斯基說：“人們需要回到他們生活的地方。他們長大的地方，他們覺得哪裡是他們的家，他們的小故鄉。我相信你能理解這種感覺。這種需要。返回自己土地的需要。我們需要發展新的安全保障。以便有可能在每次出現對和平的威脅時採取預防性的、強有力的行動。在現有國際結構的基礎上，有可能做到這一點嗎？在這樣一場戰爭之後——肯定不行。我們需要創造新的工具，新的保障。這將對任何侵略起到預防和強有力的作用。這將是真正的幫助。日本的領導力在其發展中是不可缺少的。對於烏克蘭，對於世界。我把（這一倡議）它提供給你們。這樣，世界就能再次感到自信。對明天會是什麼樣子有信心。確信明天會到來，並將是穩定和和平的。為了我們，為了子孫後代。”

澤連斯基說：“女士們，先生們! 日本人民! 我們可以和你們一起做很多事情，甚至比我們能想象的還要多。我知道你們擁有多麼輝煌的發展歷史。你們可以如何建立和捍衛和諧、遵循原則、珍惜生命、保護環境。這一切的根源在於你們的文化，其中烏克蘭人真的很喜歡。我的話不是沒有根據的，這實際上是事實。早在2019年，在我成為烏克蘭總統的六個月後，我的妻子奧莉娜參加了一個為視力障礙兒童的項目。在創作有聲讀物的項目中，而她用烏克蘭語為日本的童話故事配音。因為它們對我們來說是可以理解的，對兒童來說。而這只是我們的關注，烏克蘭的關注，對你們的成就的巨大海洋中的一滴（的關注）。”

澤連斯基說：“我確信，那時日本將與我們在一起——就像現在一樣。在我們的反戰聯盟中。在這個對我們所有人都至關重要的時刻。謝謝你！ありがとうございました！榮耀歸於烏克蘭! 榮耀歸於日本!” 澤連斯基講話結束後受到了在場全體日本國會議員的起立鼓掌。演講結束後，日本首相岸田文雄向記者強調：“現在國際社會必須共同努力實施制裁，以促使俄羅斯採取積極行動。”他表示，日本政府正在考慮實施額外的對俄制裁措施。

岸田文雄告訴媒體稱：“（澤連斯基）總統在極其困難的情況下保護人民的決心和勇氣給我留下了深刻印象。” 他還表示，打算努力對俄羅斯實施額外製裁，並向烏克蘭提供人道主義援助。岸田強調：“毫無疑問，學校和醫院遭到襲擊，許多平民喪生。俄羅斯的襲擊絕不應該被原諒。”日本外務大臣林芳正告訴媒體說：“我一直說，我們本着保衛國家的精神與烏克蘭站在一起，本着為國家着想的精神，我又能感受到這一點。我已經更新了這種感覺。”